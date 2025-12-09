Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Не сдержала слово: брошенный отец Меган Маркл прокомментировал общение с дочерью

Анна Подгорная
9 декабря 2025, 02:00обновлено 9 декабря, 02:37
3
Томас Маркл после ампутации мечтает о воссоединении с дочерью.
Меган Маркл, Томас Маркл
Меган Маркл родители - Томас Маркл вышел на связь после операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, Скриншот 7News Spotlight

Читайте больше:

  • Что произошло с отцом Меган Маркл
  • Удалось ли Томасу Марклу услышать дочь после операции

Неделю назад Томас Маркл попал в больницу, где ему провели две операции. Одна из них - удаление тромба - завершилась ампутацией ноги. Мужчина в прошлом перенес два инфаркта и инсульт.

Томас Маркл - отец Меган Маркл, с которым герцогиня Сассекская оборвала общение еще в 2018 году. Родственники по отцовской линии попали в ее немилость якобы из-за большого количества интервью, которые они давали о частной жизни Меган.

видео дня

Брат Маркл, Томас-младший, в последние годы присматривал за их отцом. Он же рассказал о госпитализации, и попросил у жены принца Гарри немного милосердия - поговорить с отцом, который сейчас в тяжелом состоянии.

Представители Меган Маркл заявили, что она якобы уже вышла на связь с Томасом-старшим, однако сам мужчина в недавней беседе с Daily Mail заявил, что не общался с дочерью. Он не менял свой номер телефона уже семь лет, чтобы иметь возможность пообщаться с Меган, если вдруг она "оттает", однако звонка от нее так и не получил.

Журналисты издания предположили, что герцогиня Сассекская могла отправить своему отцу электронное письмо на почту, которую он не использует уже около пяти лет.

Меган Маркл, Томас Маркл
Меган Маркл родители - Томас Маркл вышел на связь после операции / Скриншот 7News Spotlight

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Меган Маркл - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".

Читайте также:

О персоне: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Меган Маркл новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг продвигает пехоту в Северск: в DeepState рассказали, что происходит в городе

Враг продвигает пехоту в Северск: в DeepState рассказали, что происходит в городе

02:19Фронт
Территории в обмен на мир: о чем Украина договорилась с США и какова судьба ЗАЭС

Территории в обмен на мир: о чем Украина договорилась с США и какова судьба ЗАЭС

22:28Война
Серия мощных взрывов в Сумах: враг атакует город, есть перебои со светом

Серия мощных взрывов в Сумах: враг атакует город, есть перебои со светом

21:30Война
Реклама

Популярное

Ещё
Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки на пляже за 10 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки на пляже за 10 секунд

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 9 декабря: Быкам - конфликт, Лошадям - драма

Китайский гороскоп на завтра 9 декабря: Быкам - конфликт, Лошадям - драма

Люди внезапно начали отказывать от солнечных панелей: в чем причины

Люди внезапно начали отказывать от солнечных панелей: в чем причины

Последние новости

03:30

Вселенная будет на стороне пяти знаков зодиака: кого ждет всплеск успеха

02:28

Связан ли Крещатик с Крещением Руси: неожиданные факты о главной улице Киева

02:19

Враг продвигает пехоту в Северск: в DeepState рассказали, что происходит в городе

02:00

Не сдержала слово: брошенный отец Меган Маркл прокомментировал общение с дочерью

00:54

Ремень или цепь ГРМ: эксперты рассказали, что безопаснее для авто с пробегом

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
00:13

Как правильно поливать орхидеи, чтобы они цвели дольше: три метода флористовВидео

08 декабря, понедельник
23:54

Однотипный рацион: что произойдет, если не менять завтрак годами

22:53

Очень "прожорливые" модели: ТОП-5 авто, которые разочаровывают владельцев расходом топлива

22:51

Кто может возглавить "Динамо": эксперт назвал идеального кандидата на пост тренера

Реклама
22:41

"Я девочка": Даша Квиткова сделала признание о замужестве

22:28

Территории в обмен на мир: о чем Украина договорилась с США и какова судьба ЗАЭС

22:12

"Подано в суд": Клименко лично взялся за дело в нападении на ансамбль "Гуцулия"

21:30

Серия мощных взрывов в Сумах: враг атакует город, есть перебои со светом

21:04

Уже не 28 пунктов: Зеленский рассказал о значительных изменениях в мирном плане

21:02

Экс-жены Тома Круза объединились ради его экс-герлфренд – СМИ

20:59

Нужна всего одна ложка: простой прием для стирки, который возвращает вещам яркость

20:40

Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы ОП - кто заменит Ермака

20:16

Люди, родившиеся в эти месяцы, слишком креативны для офисной работы

20:10

С каким пробегом стоит покупать подержанное авто - эксперт назвал "золотую середину"

19:56

Оповещение о повестках и не только: какие новые функции появятся в "Резерв+"

Реклама
19:46

Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для УкраиныВидео

19:28

Украинцам грозят немалые штрафы за использование генератора: за что могут наказать

19:10

ВСУ отошли с части позиций под Покровском: что известно

19:10

Какие результаты у оккупантов за первую неделю декабрямнение

18:54

"Я был обездвиженный": Козловский признался, делает ли инъекции ботоксаВидео

18:48

"Война затянется": назван единственный реальный сценарий достижения мира

18:29

"Шахеды" с ракетами: эксперт объяснил, представляют ли они реальную угрозу для авиации

18:17

Украинцы будут без света до 16 часов: появились графики отключений на 9 декабря

18:02

В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

17:58

Объявлен полный перечень номинантов на Золотой глобус-2026 – кто в списке

17:57

"Она меняется": что Юрий Ткач думает о удивительном похудении своей жены

17:41

Водителей призвали одевать старые носки на дворники в авто: причина удивитВидео

17:30

Фильм "Острые козырьки" вернет на экраны Томаса Шелби — известна дата выходаВидео

17:25

Во время боевого задания - Воздушные силы сообщили о гибели пилота Су-27

17:25

Студентам в Украине поднимут стипендии: когда и на сколько

17:10

16 часов без света и больше: для каких городов и регионов графики отключений усилятФото

16:56

Почти 90 кг античных монет: археологи обнаружили 1800-летний уникальный клад

16:49

Россия готовит провокации в пяти городах: украинцев предупредили об опасности

16:48

"Какие глупости бывают": невеста Дмитрия Кулебы подробно рассказала о своей любви

16:40

В Украине начались аварийные отключения света - где больше не действуют графики

Реклама
16:32

Возвращение "забытого эксперта": экс-член ВККС Козлов снова приобщен к конкурсам в судебной системе - СМИ

16:26

После массированных ударов: в Укрэнерго рассказали, где ситуация остается критической

16:21

Склады РФ вспыхивали один за другим: Генштаб сообщил о грандиозной операции

16:14

Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

15:57

Россияне обустроили новую военную базу в Мариуполе: раскрыты подробности

15:54

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спящей собаки за 51 секунду

15:46

"Без квартиры, нет ничего": Котенко срочно попросил о помощи после обстрела

15:30

Пара купила дом стоимостью $1 млн, но попала в просак

15:24

Планы Путина о захвате Одессы: в ВМС сказали, пойдет ли Россия на такой шаг

15:19

"Нам важно понимать": в Кремле вышли с неожиданным заявлением о переговорах

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять