Не сдержала слово: брошенный отец Меган Маркл прокомментировал общение с дочерью

Что произошло с отцом Меган Маркл

Удалось ли Томасу Марклу услышать дочь после операции

Неделю назад Томас Маркл попал в больницу, где ему провели две операции. Одна из них - удаление тромба - завершилась ампутацией ноги. Мужчина в прошлом перенес два инфаркта и инсульт.

Томас Маркл - отец Меган Маркл, с которым герцогиня Сассекская оборвала общение еще в 2018 году. Родственники по отцовской линии попали в ее немилость якобы из-за большого количества интервью, которые они давали о частной жизни Меган.

Брат Маркл, Томас-младший, в последние годы присматривал за их отцом. Он же рассказал о госпитализации, и попросил у жены принца Гарри немного милосердия - поговорить с отцом, который сейчас в тяжелом состоянии.

Представители Меган Маркл заявили, что она якобы уже вышла на связь с Томасом-старшим, однако сам мужчина в недавней беседе с Daily Mail заявил, что не общался с дочерью. Он не менял свой номер телефона уже семь лет, чтобы иметь возможность пообщаться с Меган, если вдруг она "оттает", однако звонка от нее так и не получил.

Журналисты издания предположили, что герцогиня Сассекская могла отправить своему отцу электронное письмо на почту, которую он не использует уже около пяти лет.

Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

