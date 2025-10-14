"Мне жаль": актер Алек Болдуин попал в аварию — подробности

Кратко:
- В результате столкновения никто не получил травмы
- Передняя часть внедорожника артиста полностью разрушена
Известный голливудский актер Алек Болдуин попал в ДТП. Авария произошла в Ист-Хэмптоне. Об этом пишет издание TMZ.
Отмечается, 67-летний актер находился в машине вместе с братом Стивеном, когда их машина неожиданно врезалась в дерево. В результате столкновения никто не получил травмы, а вот передняя часть внедорожника звезды полностью разрушена.
Сам Алек решил прокомментировал инцидент в своем Instagram. Актер записал видео, в котором рассказал подробности аварии. По его словам, это авто его жены и он пытался избежать столкновения с мусоровозом, который выехал на дорогу.
"Мы возвращались с кинофестиваля в Хэмптонсе... Я повредил машину своей жены, и мне жаль, но все в порядке. Со мной все в порядке, с моим братом все в порядке. Спасибо за заботу", - подчеркнул Болдуин.
Представитель Стивена Болдуина подтвердил, что никто не пострадал: "Стивен чувствует себя хорошо и благодарен, что все обошлось без травм".
Убийство Галины Хатчинс - главное
Ранее актер Алек Болдуин, который попал в жуткую ситуацию, когда на съемках у него выстрелило ружье и убило оператора-постановщика из Украины Галину Хатчинс, заявлял, что заканчивает свою актерскую карьеру. Из-за трагедии на съемках фильма "Ржавчина" он потерял 5 крупных контрактов.
Трагедия на съемочной площадке произошла в американском штате Нью-Мексико 21 октября 2021 года.
Болдуин сразу после случайного убийства заявлял, что его сердце разбито, однако он сотрудничает с правоохранителями, пытаясь выяснить все детали произошедшего.
На студии утверждали, что пистолет был заряжен холостыми патронами и не был боевым, а пуля, предположительно, разорвалась в стволе.
Таким образом разлетевшимися осколками ранило 42-летнего оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице, и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза, который остался жив.
Хотя актера впоследствии оправдали, его имя до сих пор фигурирует в медиа из-за судебных споров и публичных конфликтов.
Кто такой Алек Болдуин?
Александр Рэй "Алек" Болдуин III - американский актер кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони", сообщает портал "Википедия".
