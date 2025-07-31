С одинаковыми прическами: Настя Каменских засветилась с мамой

Кратко:
- Настя Каменских встретилась с мамой
- Как они выглядят
Украинская известная певица Настя Каменских показала редкое фото со своей 70-летней мамой Лидией.
На своей странице в соцсетях артистка опубликовала снимок, на котором позировала с такой же прической, как у ее мамы.
Певица была одета в черную майку и шорты, а изюминкой образа стала завязанная на поясе рубашка. А вот мама Насти выбрала белый костюм и черную кофту с длинным рукавом. К сожалению, Каменских не уточнила, где был сделан снимок.
Напомним, Каменских после начала полномасштабной войны в Украине уехала с мужем Потапом за границу и пыталась построить там карьеру.
Все же артистка вернулась в родную страну, а вот ее муж продолжает жить за границей и постоянно попадает там в скандалы.
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Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно певица Настя Каменских призналась, что пережила очень непростой период. Также Каменских намекнула поклонникам, что в ее личной жизни произошли изменения. И внезапно Каменских заговорила об окончании отношений.
А также ранее Настя Каменских решила показать поклонникам, как она проводит свой день и чем занимается. Каменских побывала на массаже и купила маску для волос. Затем певица отправилась в клинику, где посетила стоматолога и подолога.
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О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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