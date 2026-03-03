Маричка Падалко показала младшую дочь и что она умеет

Кратко:
- Маричка Падалко показала младшую дочь
- Как отреагировали поклонники ведущей
Украинская известная ведущая Маричка Падалко показала видео с участием своей младшей дочери Екатерины, которой уже исполнилось 15 лет.
На своей странице в соцсетях Падалко поделилась, как с Екатериной отдыхает в горах.
"Счастливые мгновения с младшей дочкой", - отметила ведущая.
Видео понравилось поклонникам Марички и они моментально написали множество комментариев с восхищениями.
"Это действительно счастье";
"Ого, как вы умеете";
"Молодец!" – написали пользователи соцсети.
Личная жизнь Марички Падалко
Первый раз ведущая вышла замуж в 22 года и прожила в браке более 10 лет. Кстати, Маричка так и не раскрыла личность первого мужа. Когда Падалко влюбилась в Егора Соболева, который тогда еще был женат, то развелась с первым мужем. Пара воспитывает троих детей: Михаила, Марию и Екатерину.
О персоне: Маричка Падалко
Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент — одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.
