"Прижал меня к креслу": актер Логай после потери пальца попал в страшное ДТП

Виталий Кирсанов
27 сентября 2025, 22:57
ДТП произошло из-за того, что водитель другого авто поехал на "красный"
Артур Логай попал в аварию
Артур Логай попал в аварию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/logai.arthur

Кратко:

  • Артур Логай в конце августа попал в аварию
  • Машина актера получила значительные повреждения

Украинский актер театра и кино Артур Логай в конце августа попал в Киеве в серьезное дорожно-транспортное происшествие.

В субботу, 27 сентября он рассказал в своем Instagram-аккаунте, что решил поделиться этой историей с подписчиками, ведь сегодня она едва не повторилась. По словам актера, он начал двигаться на зеленый сигнал светофора, когда внезапно вспомнил о той аварии.

видео дня

"На том же самом перекрестке начал движение на "зеленый" и меня как флешбеком... Ну, я не знаю, как это называется. И я такой - а я не буду спешить никуда. И проезжает машина. У меня просто нет слов", - написал он.

В августовской аварии машина актера получила значительные повреждения. По его словам, ДТП произошло из-за того, что водитель другого авто поехал на "красный". Люди не пострадали.

"Пристегивайтесь всегда! Благодаря тому, что ремень безопасности буквально прижал меня к креслу, подушка безопасности не достала до лица. Будьте внимательными на дороге. Это не только ваша безопасность, но и других людей", - посоветовал Логай.

Артур Логай - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Артур Логай стал жертвой трагической случайности и нарушений правил безопасности, в результате чего он потерял палец.

Артур Логай заявил, что имеет бронь от театра, но от призыва в случае чего скрываться не намерен.

Артур Логай шокировал шрамами на руках после попытки самоубийства.

О персоне: Артур Логай

Артур Логай - украинский актер театра, кино и телевидения, певец. Принимал участие в проектах "Х-фактор-5" (10-е место) и "Танцы со звездами-8" (победа). Наиболее известен ролями в сериалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" и пр.

