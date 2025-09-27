"Прижал меня к креслу": актер Логай после потери пальца попал в страшное ДТП

ДТП произошло из-за того, что водитель другого авто поехал на "красный"

Артур Логай попал в аварию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/logai.arthur

Кратко:

Артур Логай в конце августа попал в аварию

Машина актера получила значительные повреждения

Украинский актер театра и кино Артур Логай в конце августа попал в Киеве в серьезное дорожно-транспортное происшествие.

В субботу, 27 сентября он рассказал в своем Instagram-аккаунте, что решил поделиться этой историей с подписчиками, ведь сегодня она едва не повторилась. По словам актера, он начал двигаться на зеленый сигнал светофора, когда внезапно вспомнил о той аварии.

"На том же самом перекрестке начал движение на "зеленый" и меня как флешбеком... Ну, я не знаю, как это называется. И я такой - а я не буду спешить никуда. И проезжает машина. У меня просто нет слов", - написал он.

В августовской аварии машина актера получила значительные повреждения. По его словам, ДТП произошло из-за того, что водитель другого авто поехал на "красный". Люди не пострадали.

"Пристегивайтесь всегда! Благодаря тому, что ремень безопасности буквально прижал меня к креслу, подушка безопасности не достала до лица. Будьте внимательными на дороге. Это не только ваша безопасность, но и других людей", - посоветовал Логай.

О персоне: Артур Логай Артур Логай - украинский актер театра, кино и телевидения, певец. Принимал участие в проектах "Х-фактор-5" (10-е место) и "Танцы со звездами-8" (победа). Наиболее известен ролями в сериалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" и пр.

