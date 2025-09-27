Укр
Дочь Лорак опозорилась поздравлением певицы с днем рождения

Алена Кюпели
27 сентября 2025, 22:55
София Началджиоглу решила поздравить свою мать с днем рождения и вот, что из этого получилось.
София Началджиоглу опозорилась с поздравлением
София Началджиоглу опозорилась с поздравлением / Коллаж Главред, фото Instagram/sonchik_sk

Кратко:

  • Что не так с поздравлением Лорак
  • Что написала дочь предательницы

Дочь когда-то украинской певицы, а сейчас предательницы Украины Ани ЛоракСофия Налчаджиоглу, отличилась странным поступком.

На своей странице в Instagram, она решила поздравить свою мать-запроданку с днем рождения. Однако она сделала это очень сухо, не добавив ни одного пожелания, или слов восхищения и любви.

София просто запостила два небольших фото, на которых она изображена со своей матерью. На первом фото девочка еще маленькая, с пустышкой во рту, глядя в камеру обнимает свою мать.

На втором фото уже повзрослевшая София позирует с запроданкой. "С днем рождения", - написала она, даже не употребив слово "мама".

Дочь Лорак сухо обратилась к своей матери
Дочь Лорак сухо обратилась к своей матери / Скриншот Instagram/sonchik_sk

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежал

Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежал

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют в октябре

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют в октябре

