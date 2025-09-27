София Началджиоглу решила поздравить свою мать с днем рождения и вот, что из этого получилось.

София Началджиоглу опозорилась с поздравлением / Коллаж Главред, фото Instagram/sonchik_sk

Дочь когда-то украинской певицы, а сейчас предательницы Украины Ани ЛоракСофия Налчаджиоглу, отличилась странным поступком.

На своей странице в Instagram, она решила поздравить свою мать-запроданку с днем рождения. Однако она сделала это очень сухо, не добавив ни одного пожелания, или слов восхищения и любви.

София просто запостила два небольших фото, на которых она изображена со своей матерью. На первом фото девочка еще маленькая, с пустышкой во рту, глядя в камеру обнимает свою мать.

На втором фото уже повзрослевшая София позирует с запроданкой. "С днем рождения", - написала она, даже не употребив слово "мама".

Дочь Лорак сухо обратилась к своей матери / Скриншот Instagram/sonchik_sk

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

