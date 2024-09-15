"Искали поддержки": Тарабарова высказала категоричное мнение про Тодоренко

Светлана Тарабарова оставила попытки вправить мозги предательнице.

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Светлана Тарабарова высказалась про предательницу Регину Тодоренко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tarabarova, t.me/todorenkoregina

Женская поп-группа Real O была основана из участниц проекта "Фабрика звезд" в 2008 году. Их продюсером стала Наталья Могилевская. Коллектив существовал до 2012 года.

В состав Real O входили Светлана (Алиса) Тарабарова, Регина Тодоренко, Лина Мицуки и Елена Виноградова (Чирва). Еще в ноябре 2021 года группа планировала воссоединение, но полномасштабная война в Украине внесла свои коррективы - Регина Тодоренко оказалась предательницей, которая продолжает строить карьеру в стране-оккупанте.

Сперва Светлана Тарабарова, которая живет в Украине, имеет четкую проукраинскую позицию и участвует в благотворительных проектах на пользу ВСУ и простых украинцев, пыталась достучаться до бывшей коллеги. Однако доводы певицы оставили Тодоренко безразличной и безучастной.

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В своем недавном интервью для издания Фокус Тарабарова призналась, что прекратила попытки образумить Тодоренко, и вычеркнула предательницу и ей подобных из своей жизни. Светлана не желает даже думать о них.

"Сначала войны все смотрели на российских артистов и лидеров мнений, искали поддержки или осуждения, какой-то реакции, но сейчас, на третьем году войны, уже понятно, что это ничего не изменит. Так зачем мы снова тянем в наше инфопространство россиян?" - отмечает Светлана Тарабарова.

Кто такая Светлана Тарабарова? Светлана Тарабарова — украинская певица, композитор и автор песен, музыкальный продюсер, актриса, обладательница национальной музыкальной премии "Песня года 2014", номинант национальных музыкальных премий. Бывшая солистка поп-группы Real O.

Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Регина Тодоренко - последние новости:

Ране Регина Тодоренко в розовой шубе показала пьяное фото. Ведущая, которая вышла замуж за бывшего наркомана Топалова, и сама, похоже, не против гульнуть.

Также стало известно, что украинская предательница получила российский паспорт. Таким образом Тодоренко официально подтвердила свою поддержку войны в Украине.

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