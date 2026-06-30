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"Не могу на себя смотреть": жену Решетника не узнать из-за ошибки

Кристина Трохимчук
30 июня 2026, 11:06
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Неудачная процедура в салоне радикально изменила внешность Кристины Решетник.
Кристина Решетник сменила цвет волос
Кристина Решетник сменила цвет волос / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Решетник

Вы узнаете:

  • Как Кристина Решетник решила покрасить волосы
  • Что пошло не так

Блогер и жена популярного телеведущего Григория Решетника рассказала о неприятном инциденте, который радикально изменил ее внешность. В своем Instagram Кристина Решетник сообщила, что решила покрасить волосы и получила неожиданный результат.

В салон знаменитость отправилась, чтобы сделать тонирование волос перед отпуском. Решетник рассчитывала лишь немного затемнить волосы, но результат превзошел все ожидания. Блогерша едва не стала жгучей брюнеткой.

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Кристина Решетник - новый цвет волос
Кристина Решетник - новый цвет волос / фото: instagram.com, Кристина Решетник

"Я на стрессе. Теперь я черная. Когда попросила затемнить волосы", - поделилась эмоциями Кристина.

Жена Григория Решетника показала, как выглядит с новым цветом волос, и призналась, что совершенно не воспринимает свою новую внешность. По словам блогера, ее новый темный цвет волос пришелся по душе маме и няне, а вот дети отнеслись к таким переменам настороженно.

Новый образ Кристины Решетник
Новый образ Кристины Решетник / фото: instagram.com, Кристина Решетник

"Я впервые с таким цветом, да еще и прямо перед отпуском. Я не могу на себя смотреть", - призналась Решетник.

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О персоне: Григорий Решетник

Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

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