"Не могу на себя смотреть": жену Решетника не узнать из-за ошибки

Вы узнаете:
- Как Кристина Решетник решила покрасить волосы
- Что пошло не так
Блогер и жена популярного телеведущего Григория Решетника рассказала о неприятном инциденте, который радикально изменил ее внешность. В своем Instagram Кристина Решетник сообщила, что решила покрасить волосы и получила неожиданный результат.
В салон знаменитость отправилась, чтобы сделать тонирование волос перед отпуском. Решетник рассчитывала лишь немного затемнить волосы, но результат превзошел все ожидания. Блогерша едва не стала жгучей брюнеткой.
"Я на стрессе. Теперь я черная. Когда попросила затемнить волосы", - поделилась эмоциями Кристина.
Жена Григория Решетника показала, как выглядит с новым цветом волос, и призналась, что совершенно не воспринимает свою новую внешность. По словам блогера, ее новый темный цвет волос пришелся по душе маме и няне, а вот дети отнеслись к таким переменам настороженно.
"Я впервые с таким цветом, да еще и прямо перед отпуском. Я не могу на себя смотреть", - призналась Решетник.
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О персоне: Григорий Решетник
Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.
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