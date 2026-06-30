Lida Lee призналась в романе с девушкой: "Нигде об этом не говорила"

Вы узнаете:
- Lida Lee встречалась с девушкой
- Почему сейчас она встречается с мужчинами
Известная украинская певица Lida Lee рассказала, что в юном возрасте встречалась с девушкой. О своем опыте гомосексуальных отношений артистка рассказала в своем шоу "Що ДаLee".
Исполнительница поделилась, что перед отношениями с девушкой получила очень болезненный опыт романа с парнем, который изменил ей и разбил сердце. После этого Lida Lee долгое время не решалась вступать в новые отношения.
"Никогда нигде об этом не говорила. Когда-то в моих первых отношениях мне изменили. Тогда целый год я замкнулась в себе, и мне было настолько больно, что я никого к себе не подпускала. Я даже думала, что я не такая и, возможно, фригидна", - призналась певица.
Спустя некоторое время у будущей звезды и ее подруги зародились чувства, которые впоследствии переросли в полноценные отношения.
"Хотя я была еще довольно юной, и это было скорее внутренним протестом, чем чувствами. И благодаря этому опыту я поняла, насколько тяжело людям, ведь об этом не говорят", - рассказала Lida Lee.
Несмотря на полученный опыт отношений с девушкой, сейчас певица считает себя гетеросексуальной. Исполнительница состоит в отношениях с известным шоуменом Даниэлем Салемом.
"Сейчас я восхищаюсь женщинами, но сказать, что я испытываю к ним сексуальное влечение, - нет. Это был мой опыт, за который я благодарна", - поделилась знаменитость.
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О персоне: Lida Lee
Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.
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