Lida Lee призналась в романе с девушкой: "Нигде об этом не говорила"

Lida Lee рассказала о своем опыте гомосексуальных отношений.

https://stars.glavred.info/lida-lee-priznalas-v-romane-s-devushkoy-nigde-ob-etom-ne-govorila-10776926.html Ссылка скопирована

Lida Lee - каминг-аут / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Lida Lee

Вы узнаете:

Lida Lee встречалась с девушкой

Почему сейчас она встречается с мужчинами

Известная украинская певица Lida Lee рассказала, что в юном возрасте встречалась с девушкой. О своем опыте гомосексуальных отношений артистка рассказала в своем шоу "Що ДаLee".

Исполнительница поделилась, что перед отношениями с девушкой получила очень болезненный опыт романа с парнем, который изменил ей и разбил сердце. После этого Lida Lee долгое время не решалась вступать в новые отношения.

видео дня

Lida Lee - отношения с девушкой / фото: instagram.com, Lida Lee

"Никогда нигде об этом не говорила. Когда-то в моих первых отношениях мне изменили. Тогда целый год я замкнулась в себе, и мне было настолько больно, что я никого к себе не подпускала. Я даже думала, что я не такая и, возможно, фригидна", - призналась певица.

Спустя некоторое время у будущей звезды и ее подруги зародились чувства, которые впоследствии переросли в полноценные отношения.

"Хотя я была еще довольно юной, и это было скорее внутренним протестом, чем чувствами. И благодаря этому опыту я поняла, насколько тяжело людям, ведь об этом не говорят", - рассказала Lida Lee.

Lida Lee - личная жизнь / скрин из видео

Несмотря на полученный опыт отношений с девушкой, сейчас певица считает себя гетеросексуальной. Исполнительница состоит в отношениях с известным шоуменом Даниэлем Салемом.

"Сейчас я восхищаюсь женщинами, но сказать, что я испытываю к ним сексуальное влечение, - нет. Это был мой опыт, за который я благодарна", - поделилась знаменитость.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Наталка Денисенко поделилась со своими подписчиками планами на свадьбу с Юрием Савранским. Не так давно в Instagram звезда рассказала, что бизнесмен сделал ей романтическое предложение руки и сердца во время их поездки в Турцию.

Также директор Аллы Пугачевой, уехавшей из РФ после публичной поддержки Украины, поделилась актуальными новостями о самочувствии певицы. Ранее в СМИ появилась информация, что полгода назад Алла Пугачева была госпитализирована в одну из европейских больниц.

Читайте также:

О персоне: Lida Lee Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред