Популярная украинская актриса стала мамой и показала ребенка

Клавдия Дрозд стала мамой в 28 лет и до последнего держала "интересное положение" в секрете.

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Клавдия Дрозд стала мамой в первый раз / Коллаж Главред, фото Instagram/namedklavdiia

Кратко:

Кого родила украинская актриса

Что о ней известно

Известная украинская актриса Клавдия Дрозд, которая снималась во многих украинских мелодрамах, стала мамой.

Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.

Украинская актриса стала мамой / Фото Instagram/namedklavdiia

Свою беременность актриса держала в секрете. Более того, она поделилась забавным видео, как беременная подпрыгивает и у нее на руках появляется малыш.

видео дня

Украинская актриса стала мамой / Фото Instagram/namedklavdiia

"Вот бы и в жизни так же быстро. Но все так и было с помощью помощников, о которых я обязательно расскажу впоследствии, потому что сказать "профессионалы" о них, это умаление, для меня они боги. 40 недель и 2 дня, и каких-то 4 часа и мы встретились", - написала она по поводу родов.

Клавдия Дрозд держала важное событие в секрете / Фото Instagram/namedklavdiia

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О персоне: Клавдия Дрозд Клавдия Дрозд – популярная украинская актриса, талантливая и перспективная. Родилась в Киеве в 1997 году в актерской семье. Наибольшую популярность получила после съемок в сериале "Райское место", где сыграла главную героиню.

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