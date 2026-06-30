Популярная украинская актриса стала мамой и показала ребенка

- Кратко:
- Кого родила украинская актриса
- Что о ней известно
Известная украинская актриса Клавдия Дрозд, которая снималась во многих украинских мелодрамах, стала мамой.
Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.
Свою беременность актриса держала в секрете. Более того, она поделилась забавным видео, как беременная подпрыгивает и у нее на руках появляется малыш.
"Вот бы и в жизни так же быстро. Но все так и было с помощью помощников, о которых я обязательно расскажу впоследствии, потому что сказать "профессионалы" о них, это умаление, для меня они боги. 40 недель и 2 дня, и каких-то 4 часа и мы встретились", - написала она по поводу родов.
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О персоне: Клавдия Дрозд
Клавдия Дрозд – популярная украинская актриса, талантливая и перспективная. Родилась в Киеве в 1997 году в актерской семье. Наибольшую популярность получила после съемок в сериале "Райское место", где сыграла главную героиню.
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