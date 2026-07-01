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Невозможно узнать: известный актер кардинально сменил имидж

Виталий Кирсанов
1 июля 2026, 16:15
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Джон Сина признался, что полностью выбрил голову специально перед вторым этапом трансплантации волос.
Джон Сина решился на пересадку волос
Джон Сина решился на пересадку волос / коллаж: Главред, фото: Википедия, x.com/JohnCena

Кратко:

  • Джон Сина решился на пересадку волос из-за насмешек в интернете
  • Сина жалеет, что не сделал процедуру пересадки волос значительно раньше

Американский актер и звезда рестлинга Джон Сина удивил поклонников неожиданной сменой внешности. Артист полностью побрил голову и показал новый образ в своем аккаунте в социальной сети X.

49-летний актер объяснил, что столь радикальное преображение связано с очередным этапом пересадки волос. По словам Сины, он вновь решился на процедуру, однако на этот раз выбрал более качественный подход и не стал экономить на лечении.

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Знаменитость признался, что полностью выбрил голову специально перед вторым этапом трансплантации. Такой шаг необходим для проведения процедуры и достижения максимально естественного результата.

"Второй этап пересадки волос - и на этот раз я решил не экономить, чтобы получить лучший возможный результат", - поделился актер.

Ранее Джон Сина откровенно рассказывал, что решился на пересадку волос из-за насмешек в интернете. После того как у него начало прогрессировать облысение, пользователи соцсетей активно обращали на это внимание, что и подтолкнуло актера обратиться к специалистам.

В интервью People Сина признавался, что жалеет только об одном - не сделал процедуру значительно раньше.

"Я увидел плакаты с надписью: "Лысый Джон Сина". Именно они подтолкнули меня узнать, какие у меня есть варианты. Теперь у меня есть целая рутина: терапия красным светом, миноксидил, витамины, шампунь, кондиционер. Мне жаль, что из-за стигмы вокруг этого я не решился сделать процедуру еще 10 лет назад", - говорил актер.

Лысый Джон Сина
Лысый Джон Сина / Фото: x.com/JohnCena

Сейчас Джон Сина не скрывает, что доволен результатом пересадки волос, и открыто говорит о процедурах, которые помогают ему бороться с облысением. По словам звезды, он не видит причин стыдиться такого решения, ведь оно положительно повлияло на его внешний вид.

Публикация актера быстро привлекла внимание поклонников, многие из которых отметили, что в новом образе Джона Сину практически невозможно узнать.

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Отметим, как сообщал Главред, английский актер Майкл Бирн, исполнивший роль Геллерта Грин-де-Вальда в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть первая", скончался в возрасте 82 лет.

Украинский комик и победитель проекта "Холостячка" Александр Эллерт, который после начала полномасштабной войны переехал в США, сообщил о важном событии в своей жизни. Артист получил американскую грин-карту и поделился этой новостью с подписчиками, показав новые документы.

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О персоне: Джон Сина

Джон Сина - знаменитый американский рестлер, актер, телеведущий и филантроп, получивший всемирную известность благодаря выступлениям в федерации рестлинга WWE, где он стал 16-кратным чемпионом мира.

Считается одним из величайших профессиональных рестлеров всех времен. Он был главным лицом WWE на протяжении 2000-х и 2010-х годов. Его главные девизы на ринге - "Never Give Up" (Никогда не сдавайся) и "You Can't See Me" (Ты меня не видишь), который также стал всемирно известным интернет-мемом.

Джон Сина успешно перешел из рестлинга в Голливуд. Известен по ролям в таких фильмах, как "Миротворец" (сериал DC), "Форсаж 9" и "Форсаж 10", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Барби" и комедии "Девушка без комплексов".

Абсолютный рекордсмен благотворительного фонда Make-A-Wish - он исполнил более 650 желаний для тяжелобольных детей, что официально занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

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