Оскар-2024: Джон Сина вышел на сцену голым для объявления победителя

Дизайн его "костюма" оценили поклонники и поклонницы по всему миру.

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Джон Сина на Оскаре-2024 голышом объявлял победителя в номинации "Лучший дизайн костюмов" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американский рестлер и киноактер Джон Сина принял на себя ответственную миссию - на 96-ой церемонии вручения премии "Оскар" ему было поручено объявить победителя в номинации "Лучший дизайн костюмов" (Холли Уоддингтон "Бедные-несчастные").

Что же касается его костюма для церемонии, то он состоял лишь из пары биркенштоков и огромного конверта с именем победителя, которым артист прикрывал свою наготу.

Примечательно, что Джон Сина - не первый, кто вышел на сцену "Оскара" голышом. В 1974 году на 46-ой церемонии вручения премии, во время того как британский актер Джон Нивен объявлял выход Элизабет Тейлор на сцену, сзади него, сложив пальцы в знак "peace", пробежался обнаженным фотограф Роберт Опель.

Организаторы "Оскара" в этом году решили повторить жест Опеля, и роль голого бегуна предложили Джону Сине. Результат уже известен всему миру - дефиле Сины в стиле "ню" моментально стало интернет-мемом и активно кочует по соцсетям.

Стоит отметить, что Сина все же не был так гол, как Опель в свое время. От конфуза актера защищали накладки телесного цвета на стратегически важных местах.

Смотрите видео "голого" выступления Джона Сины на церемонии "Оскар-2024":

Что такое награда "Оскар"? "Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".

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