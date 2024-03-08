Киллиана Мерфи хотят взять новым Джеймсом Бондом - The Sun

Известный и популярный актер Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер" может сыграть Джеймса Бонда в новом фильме о приключениях суперагента.

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Киллиан Мерфи рассматривается как замена Дэниелу Крейгу - The Sun / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Уже несколько лет как британский актер Дэниел Крейг после 15 лет и пяти фильмов перестал играть роль суперагента Джеймса Бонда. Но его место до сих пор вакантно. К перечню тех, кто потенциально может стать новым агентом 007 присоединился еще один кандидат – 47-летний ирландский актер Киллиан Мерфи, пишет британский таблоид The Sun.

По данным журналистов, после успеха фильма "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана (там Мерфи сыграл главную роль) продюсеры "бондианы" (семейство Брокколи-Уилсон) обратили пристальное внимание на Киллиана.

"Сейчас Киллиан — любимец Голливуда, и это будет лучшая роль. Это способ поднять франшизу о Бонде на новый уровень с помощью актера, который находится на самом верху своей карьеры" – пишут журналисты.

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Правда, у продюсера Барбары Брокколи, которая и будет принимать финальное решение, есть время на размышления, поскольку работа над 26-м фильмом о похождениях Бонда начнется не раньше, чем в конце 2025 года.

Актер Клэй Банкер, который играл с Мерфи в "Оппенгеймере", считает, что его коллега готов к такому вызову.

"Он прекрасно справится. Это забавно, потому что Киллиан — добрейший человек, но у него есть темная сторона, и у Бонда есть темная сторона. Мы забываем, что иногда Бонд похож на персонажа, созданного Йаном Флемингом, — довольно мрачный персонаж. Он просто оказался на стороне, которую мы называем хорошей. У Киллиана есть такая способность, чтобы воспользоваться этим", – считает он.

Напомним, ранее известная украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, известная благодаря роли спутницы Джеймса Бонда в фильме Квант милосердия, впервые обратилась к соотечественникам на украинском языке во время полномасштабной войны.

Также стало известно, какую реплику во время съемок отказалась произносить Дженна Ортега - актриса, которая сыграла главную роль в нашумевшем сериале Уэнздей.

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