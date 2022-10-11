УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Девушка Бонда" из Бердянска поддержала украинцев

11 октября 2022, 18:31

Ольга Куриленко на украинском языке выразила свои эмоции о том, что приходится переживать украинскому народу.

Ольга Куриленко
Ольга Куриленко поддержала украинцев после массированных ракетных обстрелов / instagram.com/olgakurylenkoofficial

Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, известная благодаря роли спутницы Джеймса Бонда в фильме Квант милосердия, впервые обратилась к соотечественникам на украинском языке.

Артистка отреагировала на массированные обстрелы по критическим объектам инфраструктуры по всей Украине. На своей странице в Instagram она выразила свои глубокие сожаления всем пострадавшим от рук рашистских оккупантов.

Куриленко отметила, что хоть сама она родом с восточной Украины, где население в основном говорит на русском языке, ей важно поддержать украинцев на языке нашей страны.

"Я не могу перестать думать о том, что переживает народ Украины. Такое горе! Такой ужас. Я глубоко сожалею о том, что происходит, и мои мысли с вами всеми. (Мой родной язык русский так как я с восточной Украины, простите, если перевод с ошибками)," - пишет Куриленко.

В комментариях актрису благодарят за поддержку, и отмечают, что выучить еще один язык никогда не поздно, тем более что хорошее начало уже положено.

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в в Шевченковском районе - в центре столицы.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.

По Шевченковскому району было зафиксировано три попадания ракет. Повреждена проезжая часть. 6 автомобилей загорелись, еще 15 - повреждены. Кроме того, в Святошинском районе вражеская ракета попала в одноэтажное здание, травмированы три человека.

В то же время в Голосеевском районе зафиксировано два попадания в различные критические объекты инфраструктуры, предварительно пострадал один человек. Также враг попал в объект критической инфраструктуры в Деснянском районе, в результате чего предварительно пострадал один человек.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вследствие ракетного обстрела Киева погибли 5 человек. Также известно о 51 травмированном человеке.

Другие новости:

война в Украине шоу-бизнес Ольга Куриленко новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:31

"Девушка Бонда" из Бердянска поддержала украинцев

18:25

Приметы на 14 октября: какие 5 вещей нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы, чтобы беду не привлечьВидео

18:22

Ретроградный Меркурий 2022 больно ударит по двум знакам Зодиака: даты и главные запреты

18:01

Украина первой в мире получила от Германии новейшее ПВО IRIS-T– SpiegelВидео

18:00

Украинские защитники за день "приземлили" 20 ракет и 13 дронов-"мопедов"

Реклама
17:48

Мы ненавидим вас в ответ: Каменских записала эмоциональное обращение к россиянам

17:36

Как узнать, кто твой ангел-хранитель: имя, возраст, пол и характер небесного защитника

17:30

Под Белгородом "хлопнуло": тысячи людей остались без света и водыВидео

17:29

Как часто нужно стирать одежду: главные правила для 12 видов вещей, которые должен знать каждый

17:27

У Путина оскалили зубы на США и разразились угрозой эскалации войны против УкраиныВидео

17:14

Срочное совещание G7 из-за Украины: Зеленский сделал мощное заявлениеВидео

17:13

"Бункерная зараза": Потап записал гневное стихотворение-обращение к Путину

16:56

ВСУ "откобзонили" отца и сына, которые пришли убивать украинцевВидео

16:42

Лорак, ВИАгра, Меладзе и другие: в России снимают неугодных артистов с радиоэфиров

16:08

Любовь притягивается магнитом: 4 имени женщин, с которыми отношения будут самыми лучшими

16:05

Эрдоган снова встретится с Путиным: СМИ раскрыли детали разговораВидео

15:53

"Он же артист": Лавров размечтался, что Зеленский согласится на переговоры, и назвал причинуВидео

15:51

"Элитные" десантники РФ испугались бойцов ТРО: бросили технику и сбежали, не дождавшись бояВидео

15:48

Собрали 352 миллиона гривен за сутки: Притула и Стерненко рассказали, чем будут мстить России

15:40

Герой войны или мошенник: почему правоохранители заинтересовались Михаилом МайманомВидео

Реклама
15:30

Военное преступление без срока давности: лидеры 11 стран Европы осудили ракетный удар РФ по Украине

15:25

Депутат Госдумы заявил, что Галкина посадят по возвращению в РФ

15:24

Был уничтожен костяк армии РФ: в ВСУ рассказали о катастрофических потерях оккупантовВидео

15:16

Долина и Лолита падают в ноги российским властям: выяснилась неожиданная причина

14:59

"Кровавый шабаш планировался еще 7 октября": эксперт раскрыл хитрый план КремляВидео

14:41

Вакарчук спел на мосту Кличко, который выстоял, несмотря на обстрел РФВидео

14:39

"Ракет у России еще много": эксперт назвал самые защищенные и уязвимые города УкраиныВидео

14:36

Принцесса Диана ненавидела бы Меган Маркл: дворецкий леди Ди сделал признание

14:33

Переломный момент будет зимой: в лукашенковском КГБ выдали новую фантазиюВидео

14:14

Почему нельзя класть телефон рядом с кроватью: советы и рекомендации экспертов

14:12

Массированные обстрелы Украины будут продолжаться, однако их интенсивность уменьшится - экспертВидео

14:00

Как постирать одежду в машинке без воды: 10 шагов, как пользоваться "стиралкой" без водопровода

13:29

Без политического решения – никак: Жданов объяснил, когда Украина ударит по территории РФВидео

13:26

Приметы на 12 октября: какие 4 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть счастливымВидео

13:20

Украина отомстит за массированный обстрел: целями станут Курск, Белгород и Ростов - ФейгинВидео

13:04

Зеленский созвал срочную Ставку главнокомандующего: что обсуждалиВидео

13:00

Гороскоп на завтра 12 октября 2022: Львам - предательство, Скорпионам - ошибка, Рыбам - прибыльВидео

12:56

Ракетный удар по Львову: 30% города без электроэнергии, есть перебои с мобильной связью

12:31

Оккупанты атаковали дронами-камикадзе ТЭС в Винницкой областиВидео

12:27

Хотел заработать: ВСУ ликвидировали оккупанта, который убивал украинцев еще в 2014 годуВидео

Реклама
12:26

Устроят неделю ада: какие города будут громить в ближайшие дни - гороскоп для УкраиныВидео

12:05

"Делает все непригодным": Дантес подколол поющую в подземках во время тревог Наталью МогилевскуюВидео

11:58

"Я опустошена разрушениями, мое сердце с украинцами": Мила Йовович пылко поддержала украинцев

11:53

В РФ заканчиваются боеприпасы, ее силы истощены – руководитель спецслужбы БританииВидео

11:24

Гороскоп Таро на неделю 10-16 октября: Тельцам - ревность, Ракам - лень, Весам - прибыльВидео

11:08

Генерал, который давил танками людей во время путча 1991 года, теперь командует войной в УкраинеФото

10:58

"Путин готов устроить резню": в войне РФ против Украины может начаться новая ужасная фаза - CNNВидео

10:51

Кто бережет береженого: 8 признаков, что ваш ангел-хранитель рядом

10:39

Ехал на работу: от ракетного удара врагов в Киеве погиб полковник полиции

10:39

Весь Киев будет без света: появился график веерных отключенийВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять