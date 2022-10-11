"Девушка Бонда" из Бердянска поддержала украинцев

Ольга Куриленко поддержала украинцев после массированных ракетных обстрелов / instagram.com/olgakurylenkoofficial

Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, известная благодаря роли спутницы Джеймса Бонда в фильме Квант милосердия, впервые обратилась к соотечественникам на украинском языке.

Артистка отреагировала на массированные обстрелы по критическим объектам инфраструктуры по всей Украине. На своей странице в Instagram она выразила свои глубокие сожаления всем пострадавшим от рук рашистских оккупантов.

Куриленко отметила, что хоть сама она родом с восточной Украины, где население в основном говорит на русском языке, ей важно поддержать украинцев на языке нашей страны.

"Я не могу перестать думать о том, что переживает народ Украины. Такое горе! Такой ужас. Я глубоко сожалею о том, что происходит, и мои мысли с вами всеми. (Мой родной язык русский так как я с восточной Украины, простите, если перевод с ошибками)," - пишет Куриленко.

В комментариях актрису благодарят за поддержку, и отмечают, что выучить еще один язык никогда не поздно, тем более что хорошее начало уже положено.

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в в Шевченковском районе - в центре столицы.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.

По Шевченковскому району было зафиксировано три попадания ракет. Повреждена проезжая часть. 6 автомобилей загорелись, еще 15 - повреждены. Кроме того, в Святошинском районе вражеская ракета попала в одноэтажное здание, травмированы три человека.

В то же время в Голосеевском районе зафиксировано два попадания в различные критические объекты инфраструктуры, предварительно пострадал один человек. Также враг попал в объект критической инфраструктуры в Деснянском районе, в результате чего предварительно пострадал один человек.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вследствие ракетного обстрела Киева погибли 5 человек. Также известно о 51 травмированном человеке.

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