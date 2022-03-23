Украинская "девушка Бонда" поддержала украинских детей, пострадавших от военной агрессии РФ

Ольга Куриленко собирает средства на поддержку украинских детей / instagram.com/olgakurylenkoofficial

Модель и актриса украинского происхождения Ольга Куриленко обратилась к мировой общественности с просьбой о помощи украинским детям, которые страдают от военного вторжения РФ.

Артистка записала видеообращение, в котором показала жертв российских оккупантов. Она призвала своих поклонников жертвовать средства фонду Надежда и жилище для детей (Hope and Homes for Children), посланником которого она является.

"Как и вы, я пытаюсь понять страдания миллионов семей, включая мою украинскую семью, страдающую от войны в Украине. Представьте себе страдания совсем одиноких детей. Они остались в горячих точках – безголосые, забытые жертвы этой войны. Но вы можете им помочь. Пожалуйста, сделайте пожертвование. Спасибо всем за вашу невероятную помощь", - подчеркнула Куриленко.

Ольга Куриленко родилась в городе Бердянск Запорожской области. Она - украинка по отцу, по материнской линии имеет русские и белорусские корни; детство и юность провела в Бердянске.

С первого дня войны в Украине артистка ведет волонтерскую деятельность, направленную на помощь для ее исторической родины, которая страдает от российских оккупантов. Основное направление - помощь детям.

Читайте также"Это нацизм 21-го века": Вакарчук рассказал белорусам правду про жестокость российских оккупантов

Ранее известные российские певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум присоединились к сбору средств украинским детям - выступили на благотворительном онлайн-концерте U FOR UKRAINE.

Другие новости: