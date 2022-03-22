УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Агутин и Варум присоединились к сбору средств украинским детям

22 марта 2022, 17:28

Артисты выступили на благотворительном концерте.

Агутин и Варум присоединились к сбору средств украинским беженцам / instagram.com/agutinleonid/

Известные супруги российских певцов Леонид Агутин и Анжелика Варум выступили на благотворительном онлайн-концерте U FOR UKRAINE.

Вместе с четырьмя музыкантами из других стран они собирали деньги для украинских детей, которые вместе с родителями вынужденно уехали из Украины.

Артисты спели Magic Song на мотив музыки "Щедрика".

На обложке песни Варум указали как певицу из Украины. К слову, Анжелика родилась во Львове.

Читайте также"Путин отправится в ад после Нюрнбергского процесса": Шер показала миру раненного в Мариуполе ребенкаЕще в начале марта Варум впервые высказалась о войне России против Украины. В своем посте в Instagram знаменитость не указала на то, что войну начал Путин. Она отметила, что "кто виноват, рассудят наследники, если выживут".

Ранее сообщалось, что за ликвидацию страстной поклонницы "русского мира", российской певицы Юлии Чичериной в США предложили вознаграждение.

Читайте также:

viber
война в Украине беженцы Леонид Агутин Анжелика Варум
Реклама
Популярное
Приметы на 20 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 20 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду Лунный гороскоп на неделю 21-27 марта: Скорпионам – время чудес, Близнецам – судьбоносные знакомстваЛунный гороскоп на неделю 21-27 марта: Скорпионам – время чудес, Близнецам – судьбоносные знакомства Российские оккупанты украли 5 украинских кораблей с десятками тысяч тонн зернаРоссийские оккупанты украли 5 украинских кораблей с десятками тысяч тонн зерна Гороскоп "от Бандеры": как знаки зодиака ведут бой с оккупантамиГороскоп "от Бандеры": как знаки зодиака ведут бой с оккупантами ВСУ сбили летчика, который летел бомбить Харьков: все его родственники живут в ЗапорожьеВСУ сбили летчика, который летел бомбить Харьков: все его родственники живут в Запорожье

Последние новости

18:13

Подруги Кабаевой считают, что она может уговорить Путина закончить войну – СМИ

18:02

"Стреляли прицельно в сердце и голову": в Буче оккупанты расстреляли мужчину на глазах у сынаВидео

17:47

Как Лукашенко может заставить землю дрожать под ногами у Путинамнение

17:38

Путин отказывается слушать российскую разведку после провала оккупации Украины - Focus

17:30

"Нападут в ближайшие дни": Беларусь готова вторгнуться в УкраинуВидео

Реклама
17:28

Агутин и Варум присоединились к сбору средств украинским детямВидео

16:54

"Над головой пролетела ракета": Сумская рассказала об ужасах похорон мамы под бомбежку КиеваВидео

16:48

"Путина свергнут": российский режиссер Сокуров назвал сроки переворота в России

16:33

Поражение России приближается, и ее не спасут ни сирийцы, ни потешные белорусские войскамнение

16:28

От 10 до 15 тысяч: в СБУ подсчитали, сколько бойцов могут отправить из Беларуси в Украину

16:23

Под Киевом в зоне боевых действий пропал известный фотожурналист

16:09

Андрей Шевченко отказался произносить фамилию Путина, назвав его "существом"

16:07

Первая помощь при ожогах – что категорически нельзя делать и когда звонить в скорую

15:28

Самый вкусный и невероятно простой рецепт: луковый пирог за 20 минутВидео

15:07

Руины, сожженная техника и разбомбленные здания: как выглядит Макаров после оккупации РФВидео

15:07

Похмелье будет тяжелым, или Как Россия откатилась в средние векамнение

14:40

Как сбить температуру в домашних условиях - что делать, если под рукой нет таблеток

14:26

Осень 2022 компенсирует украинцам холодную весну: синоптик озвучила долгосрочный прогноз погоды

14:11

Лукашенко обманул Путина и отказался нападать на Украину: Кремль готовит свержение главы Беларуси

14:08

В Херсоне оккупанты закидали гранатами с газом протестующих

Реклама
14:08

Помощь беженцам из Украины в Германии: как добраться и на что можно рассчитывать

13:43

В США обещают солидную награду за "голову Чичериной" - ранее она сняла украинский флаг в Энергодаре

13:33

Правительство будет доплачивать работодателям по 6,5 тыс. грн за трудоустройство переселенцев, - министр экономики

13:24

Когда умрет Путин – пророчество Нострадамуса

13:22

"Остановите одного, чтобы выжили миллионы": Зеленский обратился с яростной речью к парламенту ИталииВидео

13:08

Финляндия задержала 21 яхту: если окажется, что суда "олигархов Путина", их немедленно конфискуют

12:58

Разжарит по максимуму уже в июне: синоптик предупредила о необычной погоде летом 2022 в Украине

12:57

Чистый четверг в 2022 году: дата, традиции и запреты дня

12:52

"Путин отправится в ад после Нюрнбергского процесса": Шер показала миру раненного в Мариуполе ребенка

12:37

Мариуполь уничтожается генералом-любимцем Путина, прославившимся жестокостью в Сирии

12:31

Почему украинцы никогда не простят Россию и россиянмнение

12:30

"Надо ехать в Россию и навалять Путину": Кравец не сдержала слез, рассказывая о своих детяхВидео

12:27

Арестович заявил, что РФ никогда не возьмет Киев, а вся Украина станет для оккупантов Чернобаевкой

12:10

Приметы на 23 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

12:06

Активные боевые действия в Украине прекратятся через две-три недели - Арестович

11:51

Был в носках и трусах ВСУ: украинские защитники взяли в плен подполковника армии РФ

11:44

"Лукашенко готовит вторжение в Украину": в Беларуси запустили массовый антивоенный флешмоб

11:39

"Кто-то сказал рельсовая война?": Сердючка готова пойти в партизаны

11:28

Крым вернется, судьба Донбасса - туманна: таролог рассказал, когда и как закончится война в Украине

11:25

Война в Украине "зависла" – как Россия будет действовать дальшемнение

Реклама
10:59

Тероборона Баштанки отбила у оккупантов РФ 3 сверхсовременных ЗРПК Панцирь-С1Видео

10:47

"Девочки, не ссорьтесь": Слава Каминская показала, как "охомутала" Арестовича

10:29

Гороскоп на завтра, 23 марта 2022: Тельцам – неприятности, Близнецам – удача, Львам - деньги

10:20

На Сумщине 300 россиян отказались воевать с Украиной: забрали 70 единиц техники и уехали

10:07

Бомбежки, проблемы со светом и водой, высадка десанта в тылу - гороскоп для Украины на сегодня

09:16

Встреча Зеленского и Путина поможет остановить войну РФ против Украины – Офис президента

09:15

Вторжение Беларуси в Украину нельзя исключать, Путин "обрабатывает" Лукашенко - МВД

08:57

Почему дворцовый переворот не остановит войну Россиимнение

08:37

Запуск ракет Кинжал по западу Украины – провал наземного наступления РФ – британская разведка

08:22

Путин скоро умрет из-за предательства: нумеролог назвал сроки и имя "Иуды"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять