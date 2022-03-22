Агутин и Варум присоединились к сбору средств украинским детям

Агутин и Варум присоединились к сбору средств украинским беженцам / instagram.com/agutinleonid/

Известные супруги российских певцов Леонид Агутин и Анжелика Варум выступили на благотворительном онлайн-концерте U FOR UKRAINE.

Вместе с четырьмя музыкантами из других стран они собирали деньги для украинских детей, которые вместе с родителями вынужденно уехали из Украины.

Артисты спели Magic Song на мотив музыки "Щедрика".

На обложке песни Варум указали как певицу из Украины. К слову, Анжелика родилась во Львове.

Читайте также"Путин отправится в ад после Нюрнбергского процесса": Шер показала миру раненного в Мариуполе ребенкаЕще в начале марта Варум впервые высказалась о войне России против Украины. В своем посте в Instagram знаменитость не указала на то, что войну начал Путин. Она отметила, что "кто виноват, рассудят наследники, если выживут".

Ранее сообщалось, что за ликвидацию страстной поклонницы "русского мира", российской певицы Юлии Чичериной в США предложили вознаграждение.

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