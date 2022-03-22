Голливудская актриса прочла на украинском языке стих Симоненко в поддержку Украины

Вера Фармига прочла на украинском языке стих Симоненко / instagram.com/verafarmiga

Голливудская актриса, звезда серии фильмов "Заклятие", Вера Фармига обратилась к украинцам с трогательной речью.

Знаменитость прочла на украинском языке стихотворение Люди - прекрасні... украинского поэта Василия Симоненко:

"Люди - прекрасні.

Земля - мов казка.

Кращого сонця ніде нема. ...

Воскресайте, камінні душі,

Розчиняйте серця і чоло,

Щоб не сказали

Про вас грядущі:

- Їх на землі не було..."

Подводя итоги, артистка, уже на английском языке, заявила: "Мы открыли наши сердца, души. Мы слышим вас, мы видим вас. Мы едины и солидарны с вами. И ваши голоса будут услышаны и в будущих поколениях. В Украине - прекрасной и свободной".

Фармига имеет украинское происхождение, себя она называет "стопроцентной украинской американкой". Она воспитывалась в любви к украинской культуре, и до 6 лет не знала английского языка.

С приходом на ее Родину российских оккупантов, актриса воспользовалась своей популярностью, чтобы донести до подписчиков масштабы трагедии, которую переживает Украина из-за российской агрессии.

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Ранее музыкант и телеведущий Коля Серга написал и спел песню-обращение к президенту РФ на мотив известной песни Марка Бернеса Шаланды, полные кефали, в которой назвал Путина поцом.

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