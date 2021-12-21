Украинская девушка Бонда Ольга Куриленко показала свою восхитительно моложавую маму

Женщины очень похожи; теперь понятно, от кого у актрисы такой неповторимый шарм.
Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко восхитила Сеть сходством со своей матерью Мариной Алябушевой.
Женщины встретились чтобы вместе провести время и сходить на предпраздничный шопинг.
На теплом семейном сэлфи Куриленко с мамой позирует у витрины магазина. Женщины одеты в теплые пальто и головные уборы: Ольга выбрала простую белую шапочку, а ее мама предпочла темный кокетливый берет.
Фото мамы с дочерью сделано с близкого расстояния, так что можно рассмотреть феноменальное сходство Марины Алябушевой с ее дочерью.
Теперь с уверенностью можно сказать, что у Куриленко - шикарные гены, и цветущий вид 42-летней модели - отличное тому подтверждение.
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Ранее певец Дзидзьо, который с апреля ведет холостяцкую жизнь, поделился, какую женщину он мечтает видеть рядом с собой.
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