Украинская девушка Бонда Ольга Куриленко показала свою восхитительно моложавую маму

Ольга Куриленко показала, как выглядит ее мама / instagram.com/olgakurylenkoofficial

Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко восхитила Сеть сходством со своей матерью Мариной Алябушевой.

Женщины встретились чтобы вместе провести время и сходить на предпраздничный шопинг.

На теплом семейном сэлфи Куриленко с мамой позирует у витрины магазина. Женщины одеты в теплые пальто и головные уборы: Ольга выбрала простую белую шапочку, а ее мама предпочла темный кокетливый берет.

Фото мамы с дочерью сделано с близкого расстояния, так что можно рассмотреть феноменальное сходство Марины Алябушевой с ее дочерью.

Теперь с уверенностью можно сказать, что у Куриленко - шикарные гены, и цветущий вид 42-летней модели - отличное тому подтверждение.

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Ольга Куриленко с мамой Мариной Алябушевой / instagram.com/olgakurylenkoofficial

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