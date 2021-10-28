"Королева Ольга": украинская девушка Бонда Ольга Куриленко показала шикарное тело на отдыхе в Дубае

Ольга Куриленко на отдыхе в Дубае / instagram.com/olgakurylenkoofficial

Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, сыгравшая подружку Бонда в Кванте милосердия, отдыхает в Эмиратах. Кроме спа-процедур артистка охотно принимает и солнечные ванны.

Соблазнительным кадром в шезлонге Куриленко поделилась в своем Instagram. На нем модель игриво позирует в одном бикини и без макияжа.

Куриленко надела белоснежный купальник с золотыми вставками и золотые украшения: браслет, кольца и ожерелье.

"Наслаждаюсь своим пребыванием в восхитительном отеле", - подписала фото актриса.

Коллега Куриленко по подиуму модель Дарья Коновалова восхитилась пляжным образом и физической формой актрисы: "Худышка моя ❤️"

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Ольга Куриленко в бикини / instagram.com/olgakurylenkoofficial

Комментаторы под фото были немногословны, но единодушны: все, начиная от бикини и украшений, заканчивая крепким прессом и тонкими запястьями Куриленко, неизменно вызывало у них восхищение:

"Королева Ольга❤️"

"Богиня!"

"ВОСХИТИТЕЛЬНА!"

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Ранее игривым образом с отдыха поразила поклонников Алла Пугачева. Для прогулки по осенней Москве она выбрала наряд озорной школьницы.