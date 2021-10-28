"Королева Ольга": украинская девушка Бонда Ольга Куриленко показала шикарное тело на отдыхе в Дубае

Белоснежное бикини и восхитительные формы актрисы ослепили поклонников.
Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, сыгравшая подружку Бонда в Кванте милосердия, отдыхает в Эмиратах. Кроме спа-процедур артистка охотно принимает и солнечные ванны.
Соблазнительным кадром в шезлонге Куриленко поделилась в своем Instagram. На нем модель игриво позирует в одном бикини и без макияжа.
Куриленко надела белоснежный купальник с золотыми вставками и золотые украшения: браслет, кольца и ожерелье.
"Наслаждаюсь своим пребыванием в восхитительном отеле", - подписала фото актриса.
Коллега Куриленко по подиуму модель Дарья Коновалова восхитилась пляжным образом и физической формой актрисы: "Худышка моя ❤️"
Комментаторы под фото были немногословны, но единодушны: все, начиная от бикини и украшений, заканчивая крепким прессом и тонкими запястьями Куриленко, неизменно вызывало у них восхищение:
"Королева Ольга❤️"
"Богиня!"
"ВОСХИТИТЕЛЬНА!"
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Ранее игривым образом с отдыха поразила поклонников Алла Пугачева. Для прогулки по осенней Москве она выбрала наряд озорной школьницы.