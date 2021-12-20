Холостяк DZIDZIO рассказал, какую женщину мечтает видеть рядом с собой

Михаил Хома учится прислушиваться к своим желаниям и быть счастливым.
Музыкант Михаил DZIDZIO Хома в апреле 2021 объявил о разводе со своей женой Ярославой после 20 лет отношений.
38-летний артист прожил около 7 месяцев жизнью холостяка, и начал задумываться над тем, какую женщину рядом с собой он все же мечтает видеть.
Об этом Дзидзьо рассказал в интервью Даниэлю Салему для шоу Зірковий шлях.
Михаил Хома рассказал, что честно не может сказать, что абсолютно счастлив. Но он работает над этим: "Я стал замечать очень много мелких, очень важных вещей, людей, чаще звоню маме, племянникам, начал уделять внимание себе. ... Сейчас я обращаю внимание на себя, и я обращаю внимание, что мне нравится, а не кому-то".
На вопрос Салема, какой же должна быть его будущая избранница, Дзидзьо ответил достаточно просто, но романтично: "Милой. Вот мне достаточно, чтобы любить человека не за что-то, и чтобы меня любили не за мою популярность, не за мои достижения. ... Есть такой взгляд "глаза в глаза" и ты узнал человека. Есть такое в жизни. "Глаза в глаза" узнал, потому что мы когда-то договорились. Должна быть милой. Милой моему сердцу".
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Ранее Дзидзьо поделился воспоминаниями о том, как умер его 37-летний отец.
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