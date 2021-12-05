DZIDZIO признался, как переживает развод под прицелами камер

Дзидзьо поведал как переживает развод / instagram.com/dzidzio/

Популярный певец, музыкант, актер и режиссер DZIDZIO в откровенном интервью OBOZREVATEL рассказал, как решился на развод и почему не считает бизнесом свою деятельность.

У артиста спросили, как он переживает развод под прицелами камер.

"У известных людей синяк синее. Лучше, больше хвалят и больше ругают. Поэтому мы должны на все идти сознательно. Потому что это неправильно жить в отравленном состоянии. И самому кислому ходить, не хотеть возвращаться домой и ей испортить жизнь. У нас впереди счастливая, улыбающаяся, здоровая, веселая жизнь. Поэтому надо радоваться и слава богу, у меня даже в сердце отзывается, когда я это говорю, отпускает этот камень. Нельзя жить в образе. Мне кажется, самая главная отрицательная сторона людей – это жить в образе.

Дзидзьо рассказал, что ему не хватает для счастья:

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"Просто говорить себе в зеркало – я счастлив. Проживать жизнь. Не жить иллюзиями – вот завтра, послезавтра, через год… Начинаем жить сегодня уже! Радоваться людям, встречаться. Прежде всего улыбайтесь побольше, говорите "добрый день", говорите "спасибо". Маме позвоните больше раз, папе. Есть на кого-то обида – позвоните первым. Простите. А если видите, что человек на вас обижается, хотя вы невиновны – все равно перезвоните, скажите: "Хватит сердиться, давай жизнь проживать, а не пропускать".

Ранее Дзидзьо откровенно рассказал, почему на самом деле развелся с женой.

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