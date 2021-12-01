DZIDZIO рассказал, как умер его 37-летний отец

Певец поделился воспоминаниями об одном из самых страшных периодов своей жизни.
Певец DZIDZIO (Михаил Хома) рано лишился отца. Артисту было всего 13 лет, когда ему пришлось пережить одну из самых страшных потерь в своей жизни.
В интервью для Зіркового шляху Дзидзьо поделился болезненными воспоминаниями о смерти папы.
Степан Хома ушел из жизни в возрасте 37 лет. По словам Дзидзьо мужчина простудил нерв в области головы, неделю мучился мигренями, а затем внезапно скончался. Михаил Хома отмечает, что так доподлинно не известно, стал ли причиной смерти отца менингит - времена тогда были сложные и безденежные.
Но самую большую боль утраты артист познал после похорон отца - Степан был для Дзидзьо примером подражания во всем.
Артист вспоминает, как вернулся в дом после похорон папы: "В тот момент я чуть не треснул от боли. Я помню, думал, что сейчас так напрягу голову, что она треснет. И пусть лучше треснет, потому что я не могу понять, что же дальше".
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Ранее Дзидзьо откровенно рассказал, почему на самом деле развелся с женой.
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