DZIDZIO рассказал, как умер его 37-летний отец

Степан Хома умер, когда Дзидзьо было 13 / instagram.com/dzidzio

Певец DZIDZIO (Михаил Хома) рано лишился отца. Артисту было всего 13 лет, когда ему пришлось пережить одну из самых страшных потерь в своей жизни.

В интервью для Зіркового шляху Дзидзьо поделился болезненными воспоминаниями о смерти папы.

Степан Хома ушел из жизни в возрасте 37 лет. По словам Дзидзьо мужчина простудил нерв в области головы, неделю мучился мигренями, а затем внезапно скончался. Михаил Хома отмечает, что так доподлинно не известно, стал ли причиной смерти отца менингит - времена тогда были сложные и безденежные.

Но самую большую боль утраты артист познал после похорон отца - Степан был для Дзидзьо примером подражания во всем.

Артист вспоминает, как вернулся в дом после похорон папы: "В тот момент я чуть не треснул от боли. Я помню, думал, что сейчас так напрягу голову, что она треснет. И пусть лучше треснет, потому что я не могу понять, что же дальше".

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Ранее Дзидзьо откровенно рассказал, почему на самом деле развелся с женой.

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