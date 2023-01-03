Дженна Ортега призналась, какую фразу она отказалась говорить в нашумевшем эпизоде сериала Уэнздей

Актриса сопротивлялась сценаристам, которые пытались изменить мрачную и невозмутимую Уэнздей Аддамс.

Дженна Ортега рассказала, от какой реплики отказалась в роли Уэнздей Аддамс / imdb.com

Американская актриса Дженна Ортега стала настоящим кинооткрытием в конце 2022 года - она сыграла главную роль в сериале Уэнздей, который посвящен приключениям Уэнздей Аддамс в ее подростковые годы.

Сейчас Ортега приковывает к себе всеобщее внимание - актриса с радостью делится подробностями о съемках в сериале, и о том, как вживалась в свою героиню.

В частности артистка отмечает - множество диалогов на экране так и не прозвучали, ведь у нее была свобода решать, стоит ли Уэнздей говорить какую-либо реплику. Больше всего ей запомнилась та, от которой она отказалась в 4 эпизоде сериала - серии, с танцем Уэнздей, которая стала едва ли не более популярной, чем сам сериал. Об этом Ортега рассказала изданию Independent.

Уэнздей и Вещь гуляли по городу, когда девушка заметила прекрасное платье в витрине антикварного магазина. Позже, когда Аддамс металась по комнате в поисках того, что бы надет на предстоящий бал, она замечает, что Вещь украл для нее то самое платье. Уэнздей на экране лишь одарила своего друга благодарным взглядом.

"Там была строчка, где я говорю о платье, и изначально она должна была звучать так: "Боже мой, я схожу с ума из-за платья, я буквально ненавижу себя", - вспоминает Ортега.

Актриса добавила, что на ее взгляд отсутствие этой реплики больше подходило для ее персонажа - холодного и невозмутимого, ведь сценаристы иногда прикладывали слишком много усилий для того, чтобы Уэнздей звучала по-человечески.

Поклонники Дженны отмечают, что подобные ее решения на съемочной площадке лишь добавляют ей привлекательности, ведь умение актера чувствовать своего персонажа ценится очень высоко.

Ранее стало известно, что создатели сериала Теория большого взрыва, последняя серия которого вышла в 2019 году, всерьез задумываются над съемкой продолжения.

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