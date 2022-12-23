Дед не выпил таблетки: Энтони Хопкинс перевоплотился в Вещь из сериала "Уэнсдей"

Легендарный британский и голливудский актер Энтони Хопкинс тоже попал под волну успеха сериала "Уэнсдей" от видеосервиса Netflix. На своей странице в Instagram он выложил забавное видео.
Легендарный актер перевоплотился в знаменитую живую руку по имени Вещь и сыграл несколько нот на пианино.
Причем на правой руке Хопкинс нарисовал такие же шрамы, как были у героя сериала и всей франшизы "Семейка Аддамс".
Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз на самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.
Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.
Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.
А позднее Делон даже взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского.
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