Дед не выпил таблетки: Энтони Хопкинс перевоплотился в Вещь из сериала "Уэнсдей"

Легендарный актер Энтони Хопкинс не стал повторять знаменитый танец Уэнсдей Аддамс, однако придумал куда более оригинальную пародию на него.

Энтони Хопкинс перевоплотился в Вещь из сериала "Уэнсдей" / коллаж фото https://ua.depositphotos.com и скиншот из видео

Легендарный британский и голливудский актер Энтони Хопкинс тоже попал под волну успеха сериала "Уэнсдей" от видеосервиса Netflix. На своей странице в Instagram он выложил забавное видео.

Легендарный актер перевоплотился в знаменитую живую руку по имени Вещь и сыграл несколько нот на пианино.

Причем на правой руке Хопкинс нарисовал такие же шрамы, как были у героя сериала и всей франшизы "Семейка Аддамс".

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз на самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

А позднее Делон даже взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

Другие новости: