Звезда Семейки Аддамс и Уэнздей Кристина Риччи вспомнила ужас утра 24 февраля

Американская актриса Кристина Риччи - одна из немногих зарубежных звезд, которая на себе испытала страх, который охватил всех украинцев ранним утром 24 февраля.
В интервью для CheatSheet она рассказала, что в первый день полномасштабной войны в Украине находилась в приграничном государстве, Румынии, на съемках.
Риччи вспоминает, что ее и съемочную команду тогда охватил практически животный страх: все они боялись обстрела российскими войсками украинских атомных станций и последующего выброса радиации.
"Я помню то утро в 4 часа, когда все ждали в гостиной, покидая Румынию. Ребята были истощены. Я была разгневана, потому что была уверена, что где-то рядом с нами разбомбят атомную электростанцию, и мы все погибнем. Я помню это чувство, будто мы убегали. Мы выбирались оттуда", - рассказывает актриса.
Она призналась - подобный опыт оставил в ее жизни неизгладимый след: "Все было закрыто, ты ничего не можешь сделать. Такое ощущение, что мы что-то испытали. Я ношу это как знак уважения сейчас. Я не могу сравнить это ни с чем другим".
Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз на самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.
Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.
Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.
А позднее Делон даже взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского.
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