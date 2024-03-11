Курьез на курьезе: как прошла церемония "Оскар-2024"

"Оскар-2024" стал для Украины историческим событием и одновременно на церемонии случилось много курьезных ситуация.

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На церемонии "Оскар-2024" случилось много курьезных ситуаций / коллаж:Главред, фото: скрин suspilne.media/

В Голливуде прошло ежегодное вручение самой престижной премии в мире кино – "Оскар-2024".

Украина проснулась с хорошей новостью, ведь документальный фильм "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова и его коллег был представлен в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Украинцы впервые получили заветную статуэтку.

Лучшим актером в этом году стал Киллиан Мерфи за роль в фильме "Оппенгеймер, а лучшей актрисой Эмма Стоун, которая сыграла в ленте "Бедные создания". Это уже вторая статуэтка в карьере Эммы, она поразила своей эмоциональной речью всех присутствующих.

Главред вам расскажет, какие конфузы случились на церемонии.

Прямо во время прямой трансляции церемонии организаторы вывели на экран фрагмент из речи так называемого оппозиционера Алексея Навального, что очень не понравилось украинцам.

Фрагмент видео Алексея Навального на церемонии "Оскар 2024" / фото: скрин suspilne.media/

А также в сети уже разлетелся снимок Лизы Коши, которая упала прямо на красной дорожке.

Oh man, poor Liza Koshy just took a tumble on the #Oscars red carpet. Hope she's ok!



(?: AP) pic.twitter.com/1j9bXNNBnZ — Katcy Stephan (@katcystephan) March 10, 2024

Ведущий "Оскар-2024" Джимми Киммел обратился к Дональду Трампу со сцены, который якобы критиковал его как ведущего в соцсетях:

"Спасибо, президент Трамп. Спасибо за просмотр, я удивлен, что вы все еще с нами - не истек ли ваш срок заключения?", - сказал Киммел.

Зал вспыхнул смехом и аплодисментами в ответ.

Jimmy Kimmel calls out Donald Trump at the 2024 #Oscarspic.twitter.com/bAGWxUFg9P — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

А вот Марк Руффало, Билли Айлиш и другие звезды надели красные значки на свою одежду и встали на защиту Палестины.

Актер Джон Сина, который обьявлял номинацию "Лучший дизайн костюма" вышел на сцену голышом.

Что такое награда "Оскар"? "Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".

Добавим, ранее сообщили,что украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" попал в список номинантов на престижную американскую кинопремию "Оскар-2024".

А также режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов произнес историческую речь, получая заветную статуэтку, которая очень контрастировала с остальными.

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