"Он недостаточно беззаботный": Шон Пенн яростно рассказал, как Зеленского не пустили выступить на "Оскаре"

Как говорит Шон Пенн, после такого инцидента он даже захотел буквально уничтожить свои два "Оскара".

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Шон Пенн был очень разочарован тем, что президенту Зеленскому не дали выступить на "Оскаре" / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Легендарный голливудский режиссер и актер Шон Пенн рассказал, почему продюсеры церемонии "Оскар" в 2022 не дали выступить на ней президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как пояснил Пенн в интервью журналу Variety, причина отказа была чуть ли не смехотворной.

"Продюсер церемонии таков: "О нет, он недостаточно беззаботен". И что вы получили вместо этого? Вилла Смита!", – сказал актер.

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Причем, как пишет издание, Пенн реально побагровел, вспоминая о пощечине, которую Уилл Смит отвесил комику Крису Року прямо на сцене.

"Какого черта, ты просто плюнул на себя и всех остальных этой глупой затеей? Почему я попал в долбанную тюрьму за то, что ты только что сделал? И ты там до сих пор сидишь? Почему вы стоите и аплодируете его худшему человеческому моменту как человеку? Этой фигни не было бы, если бы дали выступить Зеленскому. Уилл Смит никогда бы не встал с кресла, чтобы стать частью тупого насилия. Этого никогда не произошло", – сказал Пенн.

Как говорит актер, после такого он даже захотел буквально уничтожить свои два "Оскара"

"Я подумал – ну что же, к черту их, понимаешь? Я отдам их Украине. Их можно переплавить на пули, по которым они могут стрелять в россиян", – подытожил он.

Напомним, ранее Шон Пенн ( как обладатель "Оскара" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк"), который крайне переживает из-за войны РФ против Украины, обращался к Академии кинематографических искусств и наук. И предложил разрешить Зеленскому выступить на церемонии вручения "Оскара".

Если же организаторы этого не позволят, то он будет призывать посетителей бойкотировать шоу, а также обещал "расплавить" свою статуэтку "Оскара", которую получил в 2008 году за роль в фильме "Харви Милк".

Кроме того, Пенн закрутил роман с украинкой - актрисой и телеведущей Ольгой Коротяевой. Пара вместе посетила кинофестиваль в Грузии.

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