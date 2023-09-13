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"Он недостаточно беззаботный": Шон Пенн яростно рассказал, как Зеленского не пустили выступить на "Оскаре"

Дмитрий Видоменко
13 сентября 2023, 19:44 обновлено 13 сентября, 20:00
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Как говорит Шон Пенн, после такого инцидента он даже захотел буквально уничтожить свои два "Оскара".

Пенн, Зеленский
Шон Пенн был очень разочарован тем, что президенту Зеленскому не дали выступить на "Оскаре" / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Легендарный голливудский режиссер и актер Шон Пенн рассказал, почему продюсеры церемонии "Оскар" в 2022 не дали выступить на ней президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как пояснил Пенн в интервью журналу Variety, причина отказа была чуть ли не смехотворной.

"Продюсер церемонии таков: "О нет, он недостаточно беззаботен". И что вы получили вместо этого? Вилла Смита!", – сказал актер.

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Причем, как пишет издание, Пенн реально побагровел, вспоминая о пощечине, которую Уилл Смит отвесил комику Крису Року прямо на сцене.

"Какого черта, ты просто плюнул на себя и всех остальных этой глупой затеей? Почему я попал в долбанную тюрьму за то, что ты только что сделал? И ты там до сих пор сидишь? Почему вы стоите и аплодируете его худшему человеческому моменту как человеку? Этой фигни не было бы, если бы дали выступить Зеленскому. Уилл Смит никогда бы не встал с кресла, чтобы стать частью тупого насилия. Этого никогда не произошло", – сказал Пенн.

Как говорит актер, после такого он даже захотел буквально уничтожить свои два "Оскара"

"Я подумал – ну что же, к черту их, понимаешь? Я отдам их Украине. Их можно переплавить на пули, по которым они могут стрелять в россиян", – подытожил он.

Напомним, ранее Шон Пенн ( как обладатель "Оскара" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк"), который крайне переживает из-за войны РФ против Украины, обращался к Академии кинематографических искусств и наук. И предложил разрешить Зеленскому выступить на церемонии вручения "Оскара".

Если же организаторы этого не позволят, то он будет призывать посетителей бойкотировать шоу, а также обещал "расплавить" свою статуэтку "Оскара", которую получил в 2008 году за роль в фильме "Харви Милк".

Кроме того, Пенн закрутил роман с украинкой - актрисой и телеведущей Ольгой Коротяевой. Пара вместе посетила кинофестиваль в Грузии.

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