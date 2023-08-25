"Украинцы победят": Шон Пенн представил трейлер фильма об Украине

Голливудский актер Шон Пенн показал кадры из его документального фильма "Суперсила" о войне в Украине, которую развязала Россия.

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Шон Пенн / коллаж Главред, скриншоты

В Сети появился первый полный трейлер документального фильма легендарного американского оскароносного актера и режиссера Шона Пенна о войне в Украине ‒ "Суперсила".

В фильме, который выйдет в прокат с 18 сентября 2023 года, показаны события Евромайдана 2013-2014 годов, разговоры Пенна с украинским президентом Владимиром Зеленским и военными, кадры большой войны и ее последствий.

"Украинцы победят в этом. Вопрос лишь, какой ценой", — отметил Пенн, который прятался в бункере президента Зеленского во время одной из воздушных тревог.

Украинский лидер, к слову, сказал в разговоре с Пенном, что готов победить, и отметил, что "украинцы — просто обычные люди, которые хотят жить в своей стране".

Смотрите на видео трейлер документального фильма Шона Пенна "Суперсила":

Напомним, ранее Шон Пенн ( как обладатель "Оскара" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк"), который крайне переживает из-за войны РФ против Украины, обращался к Академии кинематографических искусств и наук. И предложил разрешить Зеленскому выступить на церемонии вручения "Оскара".

Если же организаторы этого не позволят, то он будет призывать посетителей бойкотировать шоу, а также обещал "расплавить" свою статуэтку "Оскара", которую получил в 2008 году за роль в фильме "Харви Милк".

Кроме того, Пенн закрутил роман с украинкой - актрисой и телеведущей Ольгой Коротяевой. Пара вместе посетила кинофестиваль в Грузии.

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