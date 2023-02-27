"Холодное, уродливое чувство": Шон Пенн рассказал о встрече с Путиным в компании Михалкова

Американский актер и режиссер Шон Пенн рассказал о том, какое тягостное впечатление осталось у него после встречи с диктатором Путиным в 2001 году.

Шон Пенн, Путин, Михалков / коллаж фото УНИАН

Легендарный голливудский и оскароносный актер/режиссер Шон Пенн рассказал, какое гнетущее впечатление произвел на него российский диктатор Владимир Путин при личной встрече, сообщает британское издание Independent.

По словам Пенна, он в 2001 году был на Московском кинофестивале − вместе со своим коллегой, легендарным актером Джеком Николсоном. После премьеры его фильма "Обещание" их вдвоем в сопровождении охраны повезли на дачу в районе поселка Николина Гора к одиозному российскому режиссеру и матерому имперскому шовинисту Никите Михалкову. Очень скоро на дачу также приехал Путин.

Пенн вспомнил, что охрана высовывалась из окон авто с дубинками, чтобы разгонять людей, которые проходили вдоль дороги. Он подчеркнул, что "это было излишне агрессивно", а сама поездка вызвала у него "холодное, уродливое чувство".

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"Мы мчались так быстро, как им хотелось, не заботясь о том, может ли это представлять опасность в селах, через которые ехали. Когда крестьяне с тележками, управляемыми лошадьми, пытались проехать, сотрудники службы безопасности в наших машинах высовывались в окно, чтобы оттолкнуть их палками. Это было так агрессивно. И вообще поездка вызвала "холодное, уродливое чувство", – вспоминает Пенн.

Кроме того, говорит режиссер, уже тогда у него было "очень плохое предчувствие" относительно диктатора Путина.

Напомним, ранее Шон Пенн ( как обладатель "Оскара" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк"), который крайне переживает из-за войны РФ против Украины, обратился к Академии кинематографических искусств и наук. И предложил разрешить Зеленскому выступить на церемонии вручения "Оскара".

Если же организаторы этого не позволят, то он будет призывать посетителей бойкотировать шоу, а также обещал "расплавить" свою статуэтку "Оскара", которую получил в 2008 году за роль в фильме "Харви Милк".

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