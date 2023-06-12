Шон Пенн появился на публике в Грузии со своей возлюбленной-украинкой

Шон Пенн был замечен на фестивале в Тбилиси, Грузия, в компании новой возлюбленной - украинской актрисы и телеведущей Ольги Коротяевой.

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Шон Пенн перестал скрывать свой роман с украинкой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Легендарный оскароносный американский актер и режиссер (а также известный сторонник Украины в ее войне с Россией) Шон Пенн был замечен на фестивале ZEG Tbilisi в Тбилиси (Грузия) в компании своей украинской возлюбленной − актрисы и телеведущей Ольги Коротяевой. Их совместные фото опубликовал портал ТаблоID.

Таким совместным появлением на публичном мероприятии пара подтвердила слухи о своем романе, которые распространились в конце мая 2023 года.

62-летний обладатель "Оскара" за роль в фильме "Харви Милк" был заявлен как гость фестиваля заранее, а вот его приезд со спутницей стал неожиданностью для организаторов и участников программы.

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Пенн и его избранница, которая младше артиста на 19 лет, посетили один из ресторанов Тбилиси в составе большой компании. Они сидели рядом за столом, но вели себя, по словам присутствующих, довольно сдержано. Совсем не так, как недавно в японском ресторане в Малибу (США), где отдыхали Пенн и Коротяева. А позже на отдыхе в Риме, пара держалась за руку и целовалась прямо среди узких улочей Вечного города.

Напомним, ранее Шон Пенн ( как обладатель "Оскара" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк"), который крайне переживает из-за войны РФ против Украины, обращался к Академии кинематографических искусств и наук. И предложил разрешить Зеленскому выступить на церемонии вручения "Оскара".

Если же организаторы этого не позволят, то он будет призывать посетителей бойкотировать шоу, а также обещал "расплавить" свою статуэтку "Оскара", которую получил в 2008 году за роль в фильме "Харви Милк".

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