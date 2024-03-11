"Хотел бы отдать эту честь России": впервые в истории украинский фильм получил Оскар

Режиссер кино Мстислав Чернов произнес яркую речь, получая заветную статуэтку.

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Украина впервые получила Оскар / Коллаж Главред, скриншот церемонии

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" впервые в истории Украины получил Оскар в номинации "Лучший документальный фильм". Это первый украинский фильм, получивший Оскар.

Сюжет фильма Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" освещает события начала полномасштабного вторжения, когда террористическая Россия начала уничтожать мирные города Украины.

В картине изображаются первые дни осады Мариуполя. Фильм содержит кадры российских обстрелов и бомбардировку роддома.

Выйдя на сцену, Чернов заявил, что "Оскар" стал первым в истории украинским фильмом. "Для меня большая честь, но я, вероятно, буду первым режиссером на этой сцене, который скажет, что мне бы хотелось никогда не снимать этот филь", - сказал он.

На видео - речь Мстислава Чернова на церемонии вручения Оскара:

Мстислав Чернов на церемонии вручения Оскара / Скриншот Телеграм

"Я хочу иметь возможность обменять это на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не вторгалась в наши города. Я хочу иметь возможность обменять это на то, чтобы русские не убивали 10 000 моих соотечественников", - добавил режиссер.

Чернов сказал, что он также хотел бы иметь возможность отдать эту честь России, "освободив заложников", а также "гражданских лиц, которые сейчас находятся в тюрьмах".

"Я не могу изменить историю. Я не могу изменить прошлое", — заключил он. "Но мы все вместе, вы — одни из самых талантливых людей в мире — можем сделать так, чтобы исторический рекорд был установлен правильно, и правда восторжествует, а жители Мариуполя и те, кто погиб, никогда не будут забыты. Потому что кино формирует воспоминания, а воспоминания формируют историю", - сказал он.

Чернов заключил: "Спасибо Украине".

Напомним, ранее во время выполнения боевого задания на фронте погиб украинский актер, звезда отечественных телесериалов и военный ВСУ Богдан Колесник. Гибель Богдана 23 декабря подтвердили его коллеги по цеху.

Ранее также ведущий "ЖВЛ представляє" на 1+1 Украина Тимур Мирошниченко присоединился к съемкам сериала "Коло омани". Новая лента расскажет историю женщины, которая стремится восстановить правду и отчаянно противостоит сложным жизненным обстоятельствам ради того, чтобы вернуть собственную дочь.

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