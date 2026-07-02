"Сегодня выжили": украинские звезды эмоционально высказались об атаке на Киев

Вы узнаете:
- РФ нанесла ракетный удар по Украине
- Что об атаке РФ сообщили украинские звезды
В ночь на 2 июля РФ совершила очередной массированный удар по Украине. Основной целью атаки стала столица - в Киеве растет число пострадавших, зафиксированы разрушения жилых домов.
Главред расскажет, как на атаку отреагировали украинские звезды.
Наталка Денисенко
Украинская актриса Наталка Денисенко выложила в Instagram фотографию с сыном и показала, как они вместе переживали российскую атаку на Киев. Знаменитость выразила соболезнования пострадавшим этой ужасной ночью.
"Каждая ночь обстрелов как какой-то ночной кошмар. Какой ужас… Мои соболезнования пострадавшим и их семьям", - написала Денисенко.
Елена Светлицкая
Популярная актриса Елена Светлицкая эмоционально высказалась после российской атаки. Знаменитость поблагодарила силы ПВО, которые защищают столицу, и заметила, что каждый пережитый удар заставляет задуматься о ценности жизни.
"Какая тяжелая была ночь. Искренние соболезнования всем, кто пострадал. Кто потерял близких, свой дом. До сих пор не верю, что мы живем в этой реальности. На фоне таких событий особенно ценишь каждый новый день, который дан как дар! Живите на полную, вдыхайте жадно каждое мгновение, чувствуйте и любите, как в последний раз. И благодарите силы ПВО и всех защитников, которые дают нам возможность жить на родной земле", - поделилась Светлицкая.
Злата Огневич
Известная певица Злата Огневич выложила в соцсети фотографию киевского неба в дыму от пожаров и искренне высказалась о том, как тяжело переживает российские удары.
"Невозможно привыкнуть к такому. Каждая такая ночь оставляет шрамы. Киев", - написала Огневич, добавив эмодзи разбитого сердца.
Тарас Цимбалюк
Популярный актер и экс-"Холостяк" Тарас Цимбалюк также эмоционально отреагировал на массированную атаку РФ. Знаменитость поделился фотографией последствий удара - над Киевом поднимался огромный столб дыма.
"Очередной ад… Искренние соболезнования…", - высказался Цимбалюк.
Сабина Мусина
Украинская бизнесвумен Сабина Мусина поделилась своими эмоциями после окончания мощного российского удара по Киеву. Она отметила, что утро стало по-настоящему черным для украинцев.
"Киев. Птички отвлекают от усталости и страха. Снова черное утро дома. Сегодня выжили", - написала Мусина.
Alyona Alyona
Популярная рэперка Alyona Alyona высказалась в Instagram о массированном российском ударе и призвала украинцев направлять свою ярость в донаты украинской армии.
"Очередной обстрел мирного населения. Очередная бессонная ночь. И снова огонь, смерть, завалы. Известно об 11 погибших и 56 пострадавших. Ударам подверглись более 20 жилых домов в нескольких районах Киева. Направляйте свою ярость в донаты", - высказалась Alyona Alyona.
Ирина Горовая
Известная украинская продюсер Ирина Горовая после удара по Киеву выразила соболезнования пострадавшим и отметила, что после атаки РФ в ночь на 2 июля в столице много жертв и разрушений.
"Адская ночь. Мои соболезнования всем пострадавшим. Столько разрушений, столько жертв", - написала Горовая.
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О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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