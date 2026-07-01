От него фанател Дональд Трамп: умер исполнитель суперхита прошлого века

В США умер вокалист и фронтмен известной группы Village People Виктор Уиллис.

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Виктор Уиллис умер после непродолжительной болезни / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/RealVillagePeople

Кратко:

Виктор Уиллис умер 30 июня после непродолжительной болезни

Уиллис был одним из основателей культовой группы Village People

Солист и один из основателей культовой американской диско-группы Village People Виктор Уиллис ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщили коллеги артиста в Facebook.

Уиллис умер 30 июня после непродолжительной болезни, подробности его кончины не раскрываются. 1 июля музыканту исполнилось бы 75 лет.

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"С глубокой скорбью сообщаем о смерти Виктора Уиллиса, вокалиста группы Village People. Виктор скончался в понедельник, 30 июня 2026 года, после непродолжительной, но тяжелой болезни", - говорится в заявлении.

Уиллис был одним из основателей культовой группы, среди хитов которой - "Y.M.C.A", "Go West", "In The Navy". Под первую из этих композиций часто танцует на публике нынешний президент США.

Интересно, что Village People означает "Люди из Виллиджа" (Гринвич-Виллидж - район Манхэттена, Нью-Йорк, известный в период создания группы активной деятельностью арт-сообщества).

После того как Виктор покинул группу в 1979 году, его роль взяли на себя другие певцы, и коллектив продолжал выступать в различных составах.

В 2012 году певец выиграл судебный процесс по поводу прав на такие песни, как "Y.M.C.A" и "In The Navy". Виктор получил 33% доли авторских гонораров, которая за три года была увеличена до 50%.

В 2017 году Уиллис присоединился к группе и отправился в турне, в ходе которого выступал на фестивалях и мероприятиях Pride.

В 2020 году Дональд Трамп начал использовать музыку Village People на своих митингах. Впрочем, сначала Уиллис просил президента США не делать этого. Впоследствии группа изменила свою позицию и даже выступила на митинге накануне инаугурации Трампа.

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О персоне: Виктор Уиллис Виктор Уиллис - американский певец, автор песен и бессменный фронтмен культовой диско-группы Village People, получивший всемирную известность благодаря образу полицейского. Уиллис являлся ведущим вокалистом и соавтором главных мировых диско-синглов группы, среди которых легендарные "Y.M.C.A.", "In the Navy", "Macho Man" и "Go West". Родился в Сан-Франциско, петь учился в баптистской церкви своего отца-проповедника. До создания Village People играл на Бродвее, в частности в мюзикле "Волшебник" (1976). С 1978 по 1982 год состоял в браке с актрисой Филичией Рашад (звездой "Шоу Косби"). Его второй супругой стала адвокат Карен Хафф-Уиллис. В 1980-х годах Уиллис покинул группу. На протяжении долгого времени он боролся с депрессией и наркозависимостью, пройдя успешное лечение лишь в середине 2000-х годов. В 2012–2015 годах музыкант выиграл знаковые судебные процессы против звукозаписывающих компаний, вернув себе 50% авторских прав на 13 главных песен коллектива. Это позволило ему триумфально вернуться в Village People в 2017 году.

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