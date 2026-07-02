Атака РФ на Киев: София Ротару нарушила длительное молчание

Кратко:
- София Ротару крайне редко выходит на связь с поклонниками
- В виде исключения артистка прокомментировала атаку оккупантов на Киев
Народная артистка и эстрадная певица София Ротару впервые за продолжительное время появилась в социальных сетях. Причиной ее публикации стала массированная российская атака на Киев, произошедшая в ночь на 2 июля 2026 года.
В Instagram Stories артистка разместила коллаж с фотографиями последствий удара по столице. Публикацию она сопроводила лаконичной подписью и эмодзи разбитого сердца:
"02.07.2026. Киев".
С начала полномасштабного вторжения София Ротару практически не ведет публичную деятельность: не выступает на сцене и крайне редко выходит на связь с поклонниками. Исключением становятся лишь короткие сообщения в социальных сетях, которые она время от времени публикует после российских атак на украинские города.
Ранее сестра певицы, народная артистка Украины Аурика Ротару, рассказывала, что София Ротару продолжает жить в Киеве. По ее словам, исполнительница уделяет много времени домашним делам, а также занимается садом и огородом.
А вот экс-директор концертных программ Софии Ротару Игорь Курилов не так давно заявил, что если артистка и находилась в Киеве во время большой войны, то явно не все время.
"С прошлым Днем рождения не поздравлял, потому что ее не было в Украине. Хотя с Аурикой мы общаемся, и она говорит, что Соня в Маршинцах (село в Черновицкой области), а она в это время на Сицилии", - отмечал он.
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Ранее Главред сообщал, что Анна Седокова, которая предпочитает замалчивать российскую агрессию против родной Украины, неожиданно опубликовала в Instagram откровения о своем браке с Янисом Тиммой. Артистка обвинила бывшего мужа в домашнем насилии.
Квартира популярного украинского певца и звезды Нацотбора-2026 LAUD сильно пострадала от прилета во время российского обстрела Киева в ночь на 2 июля. По словам LAUD, прилет произошел совсем недалеко от его дома и привел к разрушительным последствиям. В квартире исполнителя вылетели окна.
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О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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