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Смерть звезды хоррора "Звонок": бездомная актриса умерла в нищете

Виталий Кирсанов
2 июля 2026, 20:15
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Сыгравшая в "Звонке" актриса умерла бездомной от СПИДа в 35 лет.
Дэйви Чейз умерла бездомной от СПИДа в 35 лет
Дэйви Чейз умерла бездомной от СПИДа в 35 лет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/daveighc

Кратко:

  • Смерть Дэйви Чейз наступила 16 июня
  • В качестве причины смерти в ее деле указан СПИД

Голливудская актриса Дэйви Чейз, получившая широкую известность благодаря роли проклятой девочки из американской версии фильма ужасов "Звонок", скончалась в возрасте 35 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Смерть Чейз наступила еще 16 июня, но причина ее кончины стала известна только спустя несколько недель. В качестве причины смерти в ее деле в бюро судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес указан СПИД.

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В деле актрисы также указано значительное влияние на ее смерть многолетней зависимости сразу от нескольких неназванных запрещенных веществ. По словам отца артистки Джона Дэвида Швайллера, его дочь скончалась после осложнений от бактериального менингита и инфекции крови.

Швайллер добавил, что Чейз в последние годы жила в нищете и была бездомной. Ее наркотическая зависимость началась в 13-летнем возрасте вскоре после выхода "Звонка" на экраны. Сам отец признался, что дочь последний раз общалась с ним, когда ей было 19 лет.

Дэйви рано добилась успеха в Голливуде. Актриса озвучила Лило в популярном диснеевском фильме "Лило и Стич" в 2002 году и в последующем телесериале. Она также озвучила Тихиро Огино в американском дубляже "Унесённых призраками.

Поклонники фильмов ужасов узнают её по жуткой роли Самары Морган, главной антагонистки в хитовом фильме 2002 года "Звонок", за которую она получила премию MTV Movie Award в номинации "Лучшая злодейка".

Начиная с 2006 года, Дэйви получила повторяющуюся роль в сериале HBO "Большая любовь", рассказывающем о мормонской семье. Она сыграла Ронду Волмер в 32 эпизодах этого популярного сериала за пять сезонов.

Ее последние роли в кино пришлись на 2015-2016 годы.

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О персоне: Дэйви Чейз

Дэйви Чейз - американская актриса. Родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегасе. В 8 лет она прошла кастинг на свою первую телевизионную роль в сериале канала CBS. Наиболее известна по ролям Саманты Дарко в фильмах "Донни Дарко" и "С. Дарко", Самары Морган в фильмах "Звонок" и "Звонок 2", а также озвучкой Лило в серии фильмов и мультфильмов "Лило и Стич".

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