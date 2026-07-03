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"Не рассчиталась": LELEKA рассказала про огромные долги после Евровидения

Кристина Трохимчук
3 июля 2026, 09:59
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Певица не знает, когда сможет вернуть все занятые деньги.
Евровидение 2026 - LELEKA
Евровидение 2026 - LELEKA / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA; Sarah Louise Benentt, Corinne Cumming | EBU

Вы узнаете:

  • LELEKA заняла огромную сумму для выступления на Евровидении
  • Почему она еще не вернула долг

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA откровенно рассказала, что осталась в долгах после конкурса. В интервью Маричке Падалко она призналась, что еще долго будет возвращать занятые деньги.

По словам LELEKA, поиск спонсоров для номера оказался очень сложным. Певица объяснила, что сейчас благотворительность сосредоточена в основном на помощи армии, а поддержка культурных проектов отходит на второй план.

видео дня
LELEKA - выступление на Евровидении 2026
LELEKA - выступление на Евровидении 2026 / фото: instagram.com, LELEKA

"Мы все понимаем: даже если и есть какие-то компании или меценаты, которые теоретически могли бы поддержать культурный проект, большинство тех, к кому мы обращались, отказывали нам не потому, что им это неинтересно и это неважно, а потому что сейчас другие приоритеты. Сейчас, если и ведется благотворительная деятельность, то она направлена на укрепление обороноспособности страны. И это правильно! Так и должно быть", - заявила исполнительница.

Звезда Евровидения отметила, что у людей могло сложиться ошибочное мнение о стоимости номера для конкурса. Несмотря на то, что выступление Украины было очень лаконичным, оно обошлось в круглую сумму из-за технических расходов.

LELEKA - интервью
LELEKA - интервью / скрин из видео

"Мы до сих пор ждем поступления средств. Я еще не со всеми рассчиталась и пока не знаю, когда все это будет улажено и фактически состоится. Я бы тоже, увидев такой номер, сказала бы: "Где там бюджет? Это же недорого". Но это большая сцена, есть определенные правила, на две недели арендуется техника, страховка - это уже очень дорого", - призналась LELEKA.

Leleka, Лелека
Leleka, Лелека / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что популярный украинский исполнитель Иво Бобул признался, что избавился от более чем 14 килограммов ради улучшения своего здоровья. В свежем интервью певец подробно объяснил, что именно подтолкнуло его к решению заняться своей фигурой.

Также певица LELEKA поделилась подробностями своей личной жизни в недавнем интервью. В ходе беседы исполнительница призналась, что испытывает романтическую симпатию к известному музыканту Ярославу Джусю, с которым ездила на Евровидение.

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