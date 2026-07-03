"Не рассчиталась": LELEKA рассказала про огромные долги после Евровидения

Вы узнаете:
- LELEKA заняла огромную сумму для выступления на Евровидении
- Почему она еще не вернула долг
Представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA откровенно рассказала, что осталась в долгах после конкурса. В интервью Маричке Падалко она призналась, что еще долго будет возвращать занятые деньги.
По словам LELEKA, поиск спонсоров для номера оказался очень сложным. Певица объяснила, что сейчас благотворительность сосредоточена в основном на помощи армии, а поддержка культурных проектов отходит на второй план.
"Мы все понимаем: даже если и есть какие-то компании или меценаты, которые теоретически могли бы поддержать культурный проект, большинство тех, к кому мы обращались, отказывали нам не потому, что им это неинтересно и это неважно, а потому что сейчас другие приоритеты. Сейчас, если и ведется благотворительная деятельность, то она направлена на укрепление обороноспособности страны. И это правильно! Так и должно быть", - заявила исполнительница.
Звезда Евровидения отметила, что у людей могло сложиться ошибочное мнение о стоимости номера для конкурса. Несмотря на то, что выступление Украины было очень лаконичным, оно обошлось в круглую сумму из-за технических расходов.
"Мы до сих пор ждем поступления средств. Я еще не со всеми рассчиталась и пока не знаю, когда все это будет улажено и фактически состоится. Я бы тоже, увидев такой номер, сказала бы: "Где там бюджет? Это же недорого". Но это большая сцена, есть определенные правила, на две недели арендуется техника, страховка - это уже очень дорого", - призналась LELEKA.
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Ранее Главред сообщал, что популярный украинский исполнитель Иво Бобул признался, что избавился от более чем 14 килограммов ради улучшения своего здоровья. В свежем интервью певец подробно объяснил, что именно подтолкнуло его к решению заняться своей фигурой.
Также певица LELEKA поделилась подробностями своей личной жизни в недавнем интервью. В ходе беседы исполнительница призналась, что испытывает романтическую симпатию к известному музыканту Ярославу Джусю, с которым ездила на Евровидение.
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Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
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