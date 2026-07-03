"Разбило мне сердце": LELEKA публично пристыдила финалиста Евровидения 2026

Вы узнаете:
- Akylas спел на концерте песню группы "Тату"
- Как на это отреагировала LELEKA
Финалист Евровидения 2026 из Греции Akylas решил исполнить на своем концерте песню российской группы "Тату", которая открыто поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины. В Instagram под видео исполнителя на произошедшее отреагировала украинская певица LELEKA.
Кавер на песню "All The Things She Said", которая является английской адаптацией известного трека группы "Тату" "Я сошла с ума", Akylas исполнил на одном из своих выступлений и выложил в соцсети для поклонников.
"Я перешел черту?" - написал артист, процитировав строчку из песни.
Такое музыкальное решение за короткое время вызвало настоящую бурю в соцсетях. Исполнителю быстро напомнили, что, несмотря на связь российской группы с конкурсом Евровидение, сейчас участницы коллектива поддерживают вооруженную агрессию РФ против Украины.
Не осталась в стороне и представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA. В комментариях певица эмоционально отреагировала на произошедшее и рассказала о том, что сейчас переживают украинцы.
"Сегодня в Киеве день траура. В результате одной из крупнейших российских атак на город за последние месяцы как минимум 30 человек погибли, 99 получили ранения, и 10 до сих пор считаются пропавшими без вести. Песня, которой вы поделились, создана российской группой, открыто поддерживающей террористическое государство, ответственное за эти атаки. Это разбило мне сердце - услышать эту песню от вас. Я искренне надеюсь, что это произошло из-за неосведомленности, а не из-за безразличия, потому что безразличие - это то, чего мы просто не можем себе позволить. Сегодня этот террор разрушает украинские города. Завтра он может пойти еще дальше", - высказалась LELEKA.
Несмотря на резонанс, артист пока не прокомментировал свое решение, а видео до сих пор остается в его аккаунте.
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