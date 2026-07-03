"Разбило мне сердце": LELEKA публично пристыдила финалиста Евровидения 2026

Любимец публики Akylas из Греции исполнил на концерте песню российской группы.

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Akylas спел российскую песню / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Akylas, LELEKA

Вы узнаете:

Akylas спел на концерте песню группы "Тату"

Как на это отреагировала LELEKA

Финалист Евровидения 2026 из Греции Akylas решил исполнить на своем концерте песню российской группы "Тату", которая открыто поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины. В Instagram под видео исполнителя на произошедшее отреагировала украинская певица LELEKA.

Кавер на песню "All The Things She Said", которая является английской адаптацией известного трека группы "Тату" "Я сошла с ума", Akylas исполнил на одном из своих выступлений и выложил в соцсети для поклонников.

видео дня

"Я перешел черту?" - написал артист, процитировав строчку из песни.

Akylas выступил с песней "Я сошла с ума" / скрин из видео

Такое музыкальное решение за короткое время вызвало настоящую бурю в соцсетях. Исполнителю быстро напомнили, что, несмотря на связь российской группы с конкурсом Евровидение, сейчас участницы коллектива поддерживают вооруженную агрессию РФ против Украины.

Не осталась в стороне и представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA. В комментариях певица эмоционально отреагировала на произошедшее и рассказала о том, что сейчас переживают украинцы.

LELEKA отреагировала на поступок Akylas / скрин из Instagram

"Сегодня в Киеве день траура. В результате одной из крупнейших российских атак на город за последние месяцы как минимум 30 человек погибли, 99 получили ранения, и 10 до сих пор считаются пропавшими без вести. Песня, которой вы поделились, создана российской группой, открыто поддерживающей террористическое государство, ответственное за эти атаки. Это разбило мне сердце - услышать эту песню от вас. Я искренне надеюсь, что это произошло из-за неосведомленности, а не из-за безразличия, потому что безразличие - это то, чего мы просто не можем себе позволить. Сегодня этот террор разрушает украинские города. Завтра он может пойти еще дальше", - высказалась LELEKA.

Несмотря на резонанс, артист пока не прокомментировал свое решение, а видео до сих пор остается в его аккаунте.

Leleka, Лелека / инфографика: Главред

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