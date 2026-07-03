"Сын военного": жених Никитюк показал сына, лицо которого скрывали год

Дмитрий Бабчук опубликовал семейное фото с сыном.

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Как выглядит сын Леси Никитюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук

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Как выглядит сын Леси Никитюк

На кого похож Оскар

Жених популярной украинской ведущей Леси Никитюк показался с годовалым сыном Оскаром. Дмитрий Бабчук опубликовал нежный семейный снимок в Instagram.

Недавно малышу исполнился год. С самого рождения ведущая и ее возлюбленный скрывали лицо ребенка, фотографируя его в основном со спины. Но Дмитрий наконец решился на большую откровенность, показав почти все лицо Оскара. На снимке прикрыты только глаза малыша.

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Дмитрий Бабчук с сыном / фото: instagram.com, Дмитрий Бабчук

"Сын военного и телеведущей", - подписал снимок Бабчук.

В комментариях сразу разгорелись споры о том, на кого же похож Оскар. Мнения разделились: кто-то увидел черты Леси Никитюк, а некоторые утверждают, что ребенок унаследовал внешность отца.

Сын Леси Никитюк Оскар / фото: instagram.com, Дмитрий Бабчук

"Сын по стопам отца? Тоже спецура уже?"

"Какие красивые. Похож на папу"

"Все равно видно, что папина копия"

"Мамина и папина любовь"

Леся Никитюк - сын

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк воспитывает сына по имени Оскар вместе со своим женихом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Малыш появился на свет 15 июня 2025 года.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

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О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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