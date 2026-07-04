Мама Верки Сердючки восхитила внучкой и красавцем-мужем на свежем фото

Инна Белоконь нечасто радует поклонников снимками своей семьи.

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Инна Белоконь - мама Верки Сердючки / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белоконь

Вы узнаете:

Инна Белоконь показала свою семью

Как выглядят внучка и муж мамы Верки Сердючки

Украинская актриса Инна Белоконь, которая стала сценической мамой Верки Сердючки, показала поклонникам моменты семейного отдыха. На снимках в Instagram засветились любимая внучка и красавец-супруг артистки.

Белоконь с семьей решили вырваться из города и проводят лето на свежем воздухе. Актриса вместе с любимой внучкой Вероникой проводила время в бассейне и устроила нежную фотосессию в лаванде.

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"Наше лето", - подписала снимки Белоконь.

Инна Белоконь с внучкой Вероникой / фото: instagram.com, Инна Белоконь

На фотографиях появился и супруг знаменитости Олег. Мужчину запечатлели вместе с супругой и внучкой, которая сидела у него на плечах. Инна на снимках выглядит по-настоящему свежей и счастливой.

Поклонники восхитились семейными снимками Белоконь и засыпали комплиментами ее родных.

Инна Белоконь с мужем / фото: instagram.com, Инна Белоконь

"У вас очень красивые глаза, они у вас просто невероятные. Красивая семья, всего вам самого лучшего!"

"Ляля, Ваша внученька! Пусть растет на радость вам!"

"Внучка похожа на бабушку"

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О персоне: Инна Белоконь Инна Белоконь - украинская актриса, комедиантка. Наиболее известна выступлениями в творческом амплуа мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны, которая везде сопровождает певицу с 2004 года. Близкая подруга шоумена Андрея Данилко.

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