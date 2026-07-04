Мама Верки Сердючки восхитила внучкой и красавцем-мужем на свежем фото

Вы узнаете:
- Инна Белоконь показала свою семью
- Как выглядят внучка и муж мамы Верки Сердючки
Украинская актриса Инна Белоконь, которая стала сценической мамой Верки Сердючки, показала поклонникам моменты семейного отдыха. На снимках в Instagram засветились любимая внучка и красавец-супруг артистки.
Белоконь с семьей решили вырваться из города и проводят лето на свежем воздухе. Актриса вместе с любимой внучкой Вероникой проводила время в бассейне и устроила нежную фотосессию в лаванде.
"Наше лето", - подписала снимки Белоконь.
На фотографиях появился и супруг знаменитости Олег. Мужчину запечатлели вместе с супругой и внучкой, которая сидела у него на плечах. Инна на снимках выглядит по-настоящему свежей и счастливой.
Поклонники восхитились семейными снимками Белоконь и засыпали комплиментами ее родных.
"У вас очень красивые глаза, они у вас просто невероятные. Красивая семья, всего вам самого лучшего!"
"Ляля, Ваша внученька! Пусть растет на радость вам!"
"Внучка похожа на бабушку"
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О персоне: Инна Белоконь
Инна Белоконь - украинская актриса, комедиантка. Наиболее известна выступлениями в творческом амплуа мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны, которая везде сопровождает певицу с 2004 года. Близкая подруга шоумена Андрея Данилко.
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