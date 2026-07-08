Гонорары без работы: знаменитый актер удивил креативным способом заработка

Известный актер придумал, как получать гонорары без съемок: все благодаря искусственному интеллекту.

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Артист передал права на использование своего цифрового образа / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Артист передал права на использование своего цифрового образа

Актер не считает искусственный интеллект угрозой для киноиндустрии

Гонконгский актер Лоуренс Нг рассказал, что нашел необычный способ продолжать зарабатывать в киноиндустрии, практически не участвуя в съемочном процессе.

Как сообщает Mothership, артист передал права на использование своего цифрового образа для проектов, создаваемых с применением технологий искусственного интеллекта.

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62-летний Нг, получивший широкую известность благодаря ролям в фильмах и сериалах телекомпании Television Broadcasts Limited, сообщил, что уже вскоре зрители увидят его в новой картине "Смертные грехи". При этом на экране актер предстанет в образе самого себя примерно в 20-летнем возрасте.

По словам артиста, специалисты использовали его архивный образ, омолодив его почти на четыре десятилетия с помощью искусственного интеллекта. Самому Нгу даже не пришлось присутствовать на съемочной площадке.

"Для картины использовали мой образ в 20 лет. Мне даже на съемки ездить не пришлось. Я уже видел результат и очень им доволен", - сказал Нг.

Лоуренс Нг также подчеркнул, что не считает искусственный интеллект угрозой для киноиндустрии. По его словам, использование цифровой копии происходит исключительно на основании официального договора, который позволяет ему контролировать, где и каким образом применяется его внешность.

Кроме того, актер признался, что остался доволен финансовыми условиями сотрудничества, отметив, что получил весьма солидный гонорар.

"Скоро я смогу просто сидеть, не снимаясь, и все равно буду делать свою работу. Даже если я ноги себе переломаю, волноваться будет не о чем", - пошутил Нг.

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