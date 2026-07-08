Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Гонорары без работы: знаменитый актер удивил креативным способом заработка

Виталий Кирсанов
8 июля 2026, 20:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
Известный актер придумал, как получать гонорары без съемок: все благодаря искусственному интеллекту.
Артист передал права на использование своего цифрового образа
Артист передал права на использование своего цифрового образа / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Артист передал права на использование своего цифрового образа
  • Актер не считает искусственный интеллект угрозой для киноиндустрии

Гонконгский актер Лоуренс Нг рассказал, что нашел необычный способ продолжать зарабатывать в киноиндустрии, практически не участвуя в съемочном процессе.

Как сообщает Mothership, артист передал права на использование своего цифрового образа для проектов, создаваемых с применением технологий искусственного интеллекта.

видео дня

62-летний Нг, получивший широкую известность благодаря ролям в фильмах и сериалах телекомпании Television Broadcasts Limited, сообщил, что уже вскоре зрители увидят его в новой картине "Смертные грехи". При этом на экране актер предстанет в образе самого себя примерно в 20-летнем возрасте.

По словам артиста, специалисты использовали его архивный образ, омолодив его почти на четыре десятилетия с помощью искусственного интеллекта. Самому Нгу даже не пришлось присутствовать на съемочной площадке.

"Для картины использовали мой образ в 20 лет. Мне даже на съемки ездить не пришлось. Я уже видел результат и очень им доволен", - сказал Нг.

Лоуренс Нг также подчеркнул, что не считает искусственный интеллект угрозой для киноиндустрии. По его словам, использование цифровой копии происходит исключительно на основании официального договора, который позволяет ему контролировать, где и каким образом применяется его внешность.

Кроме того, актер признался, что остался доволен финансовыми условиями сотрудничества, отметив, что получил весьма солидный гонорар.

"Скоро я смогу просто сидеть, не снимаясь, и все равно буду делать свою работу. Даже если я ноги себе переломаю, волноваться будет не о чем", - пошутил Нг.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на Telegram-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что в Китае актер Сюй Пэн, ставший звездой популярных микродрам, неожиданно завершил карьеру в возрасте 30 лет. Причиной стали стремительные изменения в индустрии, связанные с развитием искусственного интеллекта. кой приемной дочери оказалось для нее серьезным испытанием.

Также Андрей Фединчик рассказал о трудностях, с которыми сталкивается его сын во время учебы в школе. По словам звездного отца, мальчик очень гиперактивен, из-за чего ему бывает крайне сложно сосредоточиться на уроках.

Читайте также:

Что такое искусственный интеллект?

Искусственный интеллект - свойство искусственных систем выполнять творческие функции. Он связан со сходной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
шоу-бизнес Гонконг искуственный интеллект новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы дискутировали": Навроцкий назвал встречу с Зеленским конструктивной

"Мы дискутировали": Навроцкий назвал встречу с Зеленским конструктивной

21:20Украина
РФ готовит новый массированный удар баллистикой по одному из городов Украины - что известно

РФ готовит новый массированный удар баллистикой по одному из городов Украины - что известно

21:00Война
Есть погибшие и раненые: РФ ударила баллистическими ракетами по Одессе, куда попали

Есть погибшие и раненые: РФ ударила баллистическими ракетами по Одессе, куда попали

20:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины в спальне за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины в спальне за 21 с

"Проблемы с поведением": Фединчик откровенно рассказал о трудностях с сыном

"Проблемы с поведением": Фединчик откровенно рассказал о трудностях с сыном

Украина озвучила Путину предложение о прекращении войны: в МИД назвали условия

Украина озвучила Путину предложение о прекращении войны: в МИД назвали условия

Чеснок пролежит до следующего сезона: огородница рассказала, когда его выкапывать

Чеснок пролежит до следующего сезона: огородница рассказала, когда его выкапывать

Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых закончатся тяжелые времена

Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых закончатся тяжелые времена

Последние новости

21:20

"Мы дискутировали": Навроцкий назвал встречу с Зеленским конструктивной

21:00

РФ готовит новый массированный удар баллистикой по одному из городов Украины - что известно

20:49

Почему соленые огурцы становятся мягкими: пять ошибок, которые допускают хозяйки

20:26

Гонорары без работы: знаменитый актер удивил креативным способом заработка

20:20

Есть погибшие и раненые: РФ ударила баллистическими ракетами по Одессе, куда попали

Путин готовится к новой эскалации и боится проявить слабость перед Трампом — ЖовтенкоПутин готовится к новой эскалации и боится проявить слабость перед Трампом — Жовтенко
20:05

Кабачки завалят урожаем до самой осени: какие листья нужно срезать в начале июляВидео

19:39

Традиции и современность: какие детские имена сейчас самые популярные в Украине

19:21

Украинская теннисистка вышла в полуфинал Wimbledon-2026: кто будет ее соперницейВидео

19:14

"Проблемный вопрос": в ГУР назвали настоящую цель массированных ударов РФ по Украине

Реклама
19:10

"Дух Анкориджа": Невзлин раскрыл новую информационную операцию Кремлямнение

18:55

Взаимные долги государства, "Нафтогаза" и ТКЭ превысили 175 млрд грн и угрожают отопительному сезону, - глава ФРНГ Виталий Щербенко

18:48

Возвращение забытого слова: что такое "катеринка" и как она выглядит

18:41

Родились для семейной жизни: четыре даты рождения с особым даром

18:17

Для четырех знаков зодиака июль станет самым удачным месяцем 2026 года

18:15

Россия бьет по многоэтажкам в Киеве: количество жертв резко возросло, что известно

18:04

В Украине хотят изменить правила начисления пенсий: кому будут платить от 6000 грн

17:57

Новая жизнь старой посуды: как превратить ненужные чашки в полезные вещи

17:55

Ни уксус, ни сода: неожиданное средство от муравьев защитит дом

17:28

Помидоры мгновенно покраснеют: как ускорить созревание без химикатов

17:22

Известный актер завершил карьеру в 30 лет и начал продавать овощи на базаре

Реклама
17:12

Максимальная мотивация: четыре знака, которые достигнут целей до 11 августа

17:06

"В Киеве побыла, спасибо": Леся Никитюк уехала вместе с сыном

16:59

Что на самом деле означало слово "ширинка" в украинском языке: ответ удивит многих

16:55

Будут ломится от плодов: что обязательно нужно сделать с помидорами в июле

16:25

Почему 9 июля нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

16:20

Огурцы сбрасывают цветки и желтеют: что нужно срочно сделать в июлеВидео

16:18

Девушка с 44 братьями и сестрами раскрыла правду о семье: факты удивляют

16:18

Что предвещают приметы 9 июля: на какие признаки природы стоит обратить внимание

16:12

Умерла известная актриса и бывшая жена Вуди Аллена — что о ней известно

16:05

Зеленский провел встречу с Трампом на саммите НАТО - о чем удалось договориться

16:02

В Кремле готовят важное решение: в ГУР рассказали, что произойдет после выборов в РФ

15:26

Фигуру не придется скрывать: 5 лайфхаков стилиста для королевской стройностиВидео

15:10

Какие приборы всегда нужно выключать из розетки в жару: быстро нагревают домВидео

14:50

Чеснок пролежит до следующего сезона: огородница рассказала, когда его выкапыватьВидео

14:49

В Карпатах запустили первый электронный билет для национальных парков: первым стал маршрут на гору Хомьяк

14:44

Гороскоп Таро на завтра 9 июля: Овнам - осторожность, Рыбам - планировать

14:41

Киев непрерывно атакуют реактивные БПЛА: есть погибший и раненые

14:24

Перед смертью люди видят одно и то же: что заметила медсестра

14:19

Эксперты советуют натирать кран фольгой: результат удивит многихВидео

14:15

ВСУ уничтожили еще один самолет ВВС России: что известно

Реклама
14:04

"Это непросто": Высоцкая нарушила молчание о приемной дочери

13:41

Горят НПЗ, танкеры, аэродром и мосты: Зеленский заявил о возмездии РоссииВидео

13:36

В РФ скончался звезда "Бандитского Петербурга"

13:25

Навроцкий поговорил с Зеленским и сделал неожиданное заявление — что он сказал

13:22

Действуют как магнит: как избавиться от муравьев с помощью двух ингредиентов из кухни

13:09

Будет ломиться от ягод: почему вишню обрезают сразу после сбора

13:06

"Проблемы с поведением": Фединчик откровенно рассказал о трудностях с сыном

12:55

Николь Кидман показала редкое фото взрослой дочери

12:33

Пилот самолета раскрыл свою зарплату: сумма оказалась неожиданной

12:24

Макконахи показал взрослого сына-красавчика

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять