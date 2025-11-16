Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"У него нет конкуренции": Юрий Рыбчинский назвал лучшего украинского певца

Анна Подгорная
16 ноября 2025, 16:21
63
Комплимент от Рыбчинского получил молодой и амбициозный исполнитель.
Юрий Рыбчинский
Где сейчас Юрий Рыбчинский - поэт назвал лучшего певца Украины / коллаж: Главред, фото: facebook.com/yuriy.ribchisnkiy

Читайте больше:

  • Кого Юрий Рыбчинский считает самым талантливым сегодня
  • Как маэстро оценивает творчество артиста

Украинского поэта-песенника Юрия Рыбчинского по праву называют основоположником современной украинской эстрадной музыки. Начиная с шестидесятых годов прошлого века Юрий Евгениевич сотрудничал со многими артистами, и подпитывал их таланты своей неповторимой поэзией.

Рыбчинский пользуется большим авторитетом и сегодня, поэтому получить комплимент от маэстро - это нечто особенное. Недавно посчастливилось украинскому певцу Артему Пивоварову - Юрий Евгеньевич в комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром" назвал его одним из лучших певцов последнего десятилетия.

видео дня

"Я просто считаю его одним из лучших наших певцов за последние минимум 10 лет. Я очень счастлив, что у нас в это непростое время появляются такие очень талантливые люди, как Артем Пивоваров. Я думаю, что у него нет конкуренции", - убежден Юрий Рыбчинский.

Артем Пивоваров
Артем Пивоваров / фото: facebook.com/pivovarovofficial

О персоне: Юрий Рыбчинский

Юрий Рыбчинский – советский и украинский поэт, драматург, сценарист, один из основателей современной украинской эстрадной песни. Герой Украины, народный артист.
Поэта по праву называют одним из основателей украинской эстрадной песни. Юрий Рыбчинский пишет для "звезд", но также наделен талантом открывать новые имена.

РФ стягивает войска и технику: названо направление, где враг усиливает наступление

22:26

"Возможен худший сценарий": раскрыт тревожный прогноз блэкаута в Украине

21:27

Коррупция во время войны: в ОП громкий скандал назвали "частью экономики"

20:49

Из плена могут вернуться более тысячи украинцев: Умеров проводит переговоры с РФ

