"У него нет конкуренции": Юрий Рыбчинский назвал лучшего украинского певца

Комплимент от Рыбчинского получил молодой и амбициозный исполнитель.

https://stars.glavred.info/u-nego-net-konkurencii-yuriy-rybchinskiy-nazval-luchshego-ukrainskogo-pevca-10715936.html Ссылка скопирована

Где сейчас Юрий Рыбчинский - поэт назвал лучшего певца Украины / коллаж: Главред, фото: facebook.com/yuriy.ribchisnkiy

Читайте больше:

Кого Юрий Рыбчинский считает самым талантливым сегодня

Как маэстро оценивает творчество артиста

Украинского поэта-песенника Юрия Рыбчинского по праву называют основоположником современной украинской эстрадной музыки. Начиная с шестидесятых годов прошлого века Юрий Евгениевич сотрудничал со многими артистами, и подпитывал их таланты своей неповторимой поэзией.

Рыбчинский пользуется большим авторитетом и сегодня, поэтому получить комплимент от маэстро - это нечто особенное. Недавно посчастливилось украинскому певцу Артему Пивоварову - Юрий Евгеньевич в комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром" назвал его одним из лучших певцов последнего десятилетия.

видео дня

"Я просто считаю его одним из лучших наших певцов за последние минимум 10 лет. Я очень счастлив, что у нас в это непростое время появляются такие очень талантливые люди, как Артем Пивоваров. Я думаю, что у него нет конкуренции", - убежден Юрий Рыбчинский.

Артем Пивоваров / фото: facebook.com/pivovarovofficial

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о необычном предложении близкой встречи, которое получил украинский актер и главный герой 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк.

Также жених-военный Леси Никитюк поразил ведущую поступком во время его знакомства с будущей тещей. Поведение возлюбленного звезда принимает, как демонстрацию уверенности в себе и в отношениях.

Читайте также:

О персоне: Юрий Рыбчинский Юрий Рыбчинский – советский и украинский поэт, драматург, сценарист, один из основателей современной украинской эстрадной песни. Герой Украины, народный артист.

Поэта по праву называют одним из основателей украинской эстрадной песни. Юрий Рыбчинский пишет для "звезд", но также наделен талантом открывать новые имена.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред