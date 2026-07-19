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"Могут летать сковородки": Lida Lee рассказала о ссорах с Салемом

Кристина Трохимчук
19 июля 2026, 05:55
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Lida Lee и Даниэль Салем стали настоящей "итальянской семьей".
Lida Lee, Даниэль Салем
Lida Lee ссорится с Даниэлем Салемом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Lida Lee

Вы узнаете:

  • Как ссорятся Lida Lee и Даниэль Салем
  • Почему пара остается вместе

Популярная украинская певица Lida Lee сделала откровенное признание о своей личной жизни. Оказалось, что ее союз с Даниэлем Салемом не обходится без эмоциональных ссор, во время которых может летать посуда, сообщает ТСН.

По словам исполнительницы, их пару совершенно нельзя назвать идеальной. Оба артиста обладают крайне вспыльчивым и эмоциональным темпераментом.

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Lida Lee, Даниэль Салем
Lida Lee и Даниэль Салем - отношения / фото: instagram.com, Lida Lee

"Мы с Даниэлем неидеальная пара. Возможно, кого сейчас это удивит, а кто-то скажет, что это и так понятно. Я вам сейчас открою секрет: мы такая итальянская семья, иногда у нас могут летать сковородки, тарелки, вилки. Все может прилететь не друг в друга, а просто в пространство, потому что мы так освобождаем свои эмоции. Говорят, что пара - Инь-Янь. У нас в отношениях этого баланса нет", - поделилась Lida Lee.

Тем не менее влюбленные дорожат своими чувствами и прикладывают максимум усилий, чтобы бурные выяснения отношений не перерастали во взаимные обиды. Главным спасением для пары стал конструктивный диалог, к которому они пришли со временем, а также один необычный психологический прием.

Lida Lee и Даниэль Салем
Lida Lee и Даниэль Салем - личная жизнь / фото: instagram.com, Lida Lee

"Мы придумали стоп-слово в ссорах. Когда степень ссоры уже невозможно остановить, у нас есть стоп-слово "авокадо". Это говорит о том, что мы должны остановиться. Если кто-то произносит это слово, то это табу для дальнейших эмоций. Если мы понимаем, что сейчас не сможем безэмоционально поговорить, мы можем прекратить этот диалог и вернуться к нему позже", - рассказала певица.

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О персоне: Даниэль Салем

Даниэль Салем - украинский ресторатор, шоумен, телеведущий, актер. Был ведущим проектов "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; принимал участие в шоу "Танці з зірками-6" и "Голос країни-10". С начала полномасштабной войны защищает Украину от оккупантов. Служил в составе спецподразделения авиаразведки, сейчас - в разведывательно-диверсионном подразделении "12 друзей Оушена" (позывной "Сойер"). Был ранен и контужен.

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