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Попытка номер три: 50-летняя Мел Би из Spice Girls вышла замуж

Анна Подгорная
8 июля 2025, 00:45
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Жених Мелани Браун младше "перчинки" на 13 лет.
Spice Girls, Мелани Браун, Рори Макфи
Мел Би из Spice Girls в третий раз вышла замуж - детали / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/officialmelb

Читайте больше:

  • Что известно про личную жизнь Мел Би
  • Когда певица начала встречаться и обручилась с будущим третьим мужем
  • Какой была свадьбы Мелани Браун и Рори Макфи

Британская певица Мелани Браун, более известная, как Мел Би или Скэри Спайс из группы Spice Girls, делала несколько попыток найти свое семейное счастье. С 1998 по 2000 год она была замужем за танцором Джимми Гулзаром, в 2006 году встречалась с американским актером Эдди Мерфи, а в 2007-2017 был женой продюсера Стивена Белафонте. В двухтысячных у Браун даже был роман с женщиной - продюсером Кристин Крокос, однако личная жизнь артистки все же не складывалась долгое время.

Все изменилось в 2018 году, когда Мел Би стала встречаться с стилистом-парикмахером Рори Макфи, который младше нее на 13 лет. В октябре 2022 года возлюбленный сделал "перчинке" предложение руки и сердца.

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Подготовка к свадьбе ее мечты заняла у певицы почти три года. Пятого июля 2025 года Мелани Браун и Рори Макфи поженились в Соборе святого Павла в Лондоне. Об этом сообщает издание People.

Подружками невесты были дочери певицы от предыдущих отношений - Феникс Чи Гулзар (1999 г.р.), Эйнджел Айрис Мерфи-Браун (2007 г.р.) и Мэдисон Браун-Белафонте (2011 г.р.).

Мелани Браун, Рори Макфи
Мел Би из Spice Girls в третий раз вышла замуж - детали / instagram.com/officialmelb
Мелани Браун, Рори Макфи
Мел Би из Spice Girls в третий раз вышла замуж - детали / instagram.com/officialmelb

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О персоне: Мелани Браун

Мелани Джанин Браун Бентон - британская певица, автор песен, актриса и телеведущая. Самая известная как Mel B (Мел Би) и Scary Spice из группы Spice Girls, сообщает Википедия.

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