Известный актер выиграл $1 млн в шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Бен Аффлек одержал победу совместно с многократным победителем викторины Jeopardy! Джейми Дингом.

https://stars.glavred.info/izvestnyy-akter-vyigral-1-mln-v-shou-kto-hochet-stat-millionerom-10784792.html Ссылка скопирована

Бен Аффлек одержал победу в шоу "Кто хочет стать миллионером?" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В финальном раунде предлагалось ответить на вопрос об именах индеек

Бен Аффлек решил не оставлять себе приз

Голливудский 53-летний актер Бен Аффлек выиграл в шоу "Кто хочет стать миллионером". Об этом сообщает портал Entertаinment Weekly.

К успеху звезды причастен 31-кратный победитель шоу Jeopardy! Джейн Динг, а на финальный вопрос команде помог ответить ведущий шоу Джимми Киммел.

видео дня

В финальном раунде Дингу и Аффлеку предлагалось ответить на вопрос об именах индеек.

"В рамках ежегодной традиции ко Дню благодарения все перечисленные варианты, кроме одного, были именами индеек, помилованных президентами США. Какой вариант никогда не использовался?", - спросили команду.

Сначала Аффлек и Динг воспользовались подсказкой "Спросить ведущего". Джимми Киммел признался, что не уверен в ответе, но предположил, что правильный вариант - Spaghetti&Meatball.

Затем команда использовала подсказку "Звонок другу" и позвонила давнему партнеру Динга по викторинам Стивену Моррисону. Но тот честно признался, что не знает верного ответа и может только предположить.

В итоге Аффлек положился на интуицию Киммела, и этот ответ был верным.

"Джейми, Бен, вы только что выиграли $1 млн для Eastern Congo Initiative", - воскликнул ведущий.

Сразу после правильного ответа студию засыпало конфетти, а победители не скрывали эмоций.

Приз Бен не оставит себе. Выигранный миллион долларов передадут Восточноконголезской инициативе (Eastern Congo Initiative) - благотворительной организации, которую Аффлек основал в 2010 году. Она поддерживает местные общины и социальные проекты в восточной части Демократической Республики Конго.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что американский актер Маколей Калкин ведет переговоры с руководством Disney о возвращении к роли Кевина Маккалистера в новом фильме франшизы "Один дома".

Ранее также путинист и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николай Басков, обратился к хирургам, чтобы подправить свое стареющее лицо.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Бен Аффлек Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред