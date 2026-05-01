"Приняла для себя решение": Мишина заговорила о беременности и личной жизни

Известная украинская актриса Ксения Мишина откровенно рассказала о своих планах на второго ребенка. В интервью "ТСН Гламур" она призналась, почему держит свою личную жизнь в тайне.

По словам Мишиной, она мечтает о еще одном ребенке. Сейчас актриса уже воспитывает 14-летнего сына Платона.

"Я очень хочу второго ребенка, я это сделаю без проблем. Конечно, мы выберем какой-то момент в нашей жизни, но я это сделаю обязательно", – заявила Ксения.

Несмотря на то, что знаменитость не стесняется говорить о своих семейных планах, личную жизнь она держит за семью замками. Опыт публичных отношений не пришелся звезде по вкусу, поэтому об избраннике она расскажет только после свадьбы.

"Я вообще не говорю на личные темы, но когда я выйду замуж – я обязательно скажу… У меня уже был опыт, условно говоря, строить отношения в публичном поле. Но сейчас я приняла для себя решение, что это действительно останется только для меня. Я буду сохранять в этом энергию", – поделилась Мишина.

О персоне: Ксения Мишина Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

