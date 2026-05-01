"Приняла для себя решение": Мишина заговорила о беременности и личной жизни

Кристина Трохимчук
1 мая 2026, 17:09
Актриса приоткрыла завесу тайны о своих планах.
Ксения Мишина с сыном Платоном
Ксения Мишина - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ксения Мишина

  • Ксения Мишина планирует вторую беременность
  • Что происходит в личной жизни актрисы

Известная украинская актриса Ксения Мишина откровенно рассказала о своих планах на второго ребенка. В интервью "ТСН Гламур" она призналась, почему держит свою личную жизнь в тайне.

По словам Мишиной, она мечтает о еще одном ребенке. Сейчас актриса уже воспитывает 14-летнего сына Платона.

Ксения Мишина с сыном
Ксения Мишина с сыном Платоном / фото: instagram.com, Ксения Мишина

"Я очень хочу второго ребенка, я это сделаю без проблем. Конечно, мы выберем какой-то момент в нашей жизни, но я это сделаю обязательно", – заявила Ксения.

Несмотря на то, что знаменитость не стесняется говорить о своих семейных планах, личную жизнь она держит за семью замками. Опыт публичных отношений не пришелся звезде по вкусу, поэтому об избраннике она расскажет только после свадьбы.

Ксения Мишина
Ксения Мишина / фото: instagram.com, Ксения Мишина

"Я вообще не говорю на личные темы, но когда я выйду замуж – я обязательно скажу… У меня уже был опыт, условно говоря, строить отношения в публичном поле. Но сейчас я приняла для себя решение, что это действительно останется только для меня. Я буду сохранять в этом энергию", – поделилась Мишина.

Ксения Мишина
Ксения Мишина / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что Анастасия Приходько прокомментировала ситуацию после отмены своего выступления в Черновцах, вызванной языковыми разногласиями. Несмотря на волну критики в свой адрес, артистка продолжает публично защищать право на использование русского языка.

Также Потап и Настя Каменских официально подтвердили, что их совместный путь завершен. Успешный музыкальный проект, который со временем превратился в один из самых обсуждаемых и знаковых романов в украинском шоу-бизнесе, закончил свое существование.

О персоне: Ксения Мишина

Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

"Противник использует трубы": оккупантам удалось продвинуться в Купянске

Более 20 взрывов и пожары в городе: последствия атаки на Тернополь

Удары вглубь РФ: Зеленский о потерях России от украинских "дальнобойных санкций"

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когда

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

"Я не смогла": Зеленская откровенно рассказала о своем провале

Гороскоп на май 2026: кому конец весны откроет новый путь и принесет важные ответы

