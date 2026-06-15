Седокова призналась, что 2025 год был для нее трудным, так как пришлось закрыться от всех на фоне обсуждений и общественной критики в ее адрес.

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Анна Седокова пожаловалась на хейт после смерти экс-мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Кратко:

Анна Седокова заявила, что боялась вызывать такси из-за хейта

Певица смогла взять себя в руки ради детей

Певица-молчунья Анна Седокова рассказала, как повлияло на нее общественное мнение после смерти ее бывшего супруга баскетболиста Яниса Тиммы. Слова артистки приводят росСМИ.

Седокова призналась, что 2025 год был для нее трудным, так как пришлось закрыться от всех на фоне обсуждений и общественной критики в ее адрес. Она подчеркнула, что смогла взять себя в руки ради детей, однако даже время не способно исцелить такие раны.

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"Я вызывала такси, думая, что меня высадят, не будут везти меня, потому что весь мир меня ненавидит. Думала: что я вам сделала, люди?" - поделилась Седокова.

По ее словам, у нее есть мощный стимул - дети, о которых нужно заботиться.

"Я не могла сдаться. У моей старшей дочери никого нет, кроме меня", - заключила артистка.

Отметим, что старшая дочь Седоковой Алина Белькевич рано лишилась отца - известного футболиста. Сейчас девушке 21 год. Недавно она закончила обучение в Америке, где теперь проводит большую часть времени.

Янис Тимма покончил с собой / Фото: instagram.com/annasedokova

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О персоне: Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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