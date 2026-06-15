Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Весь мир меня ненавидит": Седокова пожаловалась на хейт после смерти экс-мужа

Виталий Кирсанов
15 июня 2026, 20:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Седокова призналась, что 2025 год был для нее трудным, так как пришлось закрыться от всех на фоне обсуждений и общественной критики в ее адрес.
Анна Седокова пожаловалась на хейт после смерти экс-мужа
Анна Седокова пожаловалась на хейт после смерти экс-мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Кратко:

  • Анна Седокова заявила, что боялась вызывать такси из-за хейта
  • Певица смогла взять себя в руки ради детей

Певица-молчунья Анна Седокова рассказала, как повлияло на нее общественное мнение после смерти ее бывшего супруга баскетболиста Яниса Тиммы. Слова артистки приводят росСМИ.

Седокова призналась, что 2025 год был для нее трудным, так как пришлось закрыться от всех на фоне обсуждений и общественной критики в ее адрес. Она подчеркнула, что смогла взять себя в руки ради детей, однако даже время не способно исцелить такие раны.

видео дня

"Я вызывала такси, думая, что меня высадят, не будут везти меня, потому что весь мир меня ненавидит. Думала: что я вам сделала, люди?" - поделилась Седокова.

По ее словам, у нее есть мощный стимул - дети, о которых нужно заботиться.

"Я не могла сдаться. У моей старшей дочери никого нет, кроме меня", - заключила артистка.

Отметим, что старшая дочь Седоковой Алина Белькевич рано лишилась отца - известного футболиста. Сейчас девушке 21 год. Недавно она закончила обучение в Америке, где теперь проводит большую часть времени.

Янис Тимма покончил с собой
Янис Тимма покончил с собой / Фото: instagram.com/annasedokova

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, турецкая актриса Эдже Иртем, известная по роли в сериале "Клюквенный щербет", умерла от сердечного приступа. Иртем ушла из жизни днем 15 июня, она находилась у себя дома вместе с матерью.

Скончалась американская актриса Энн Шедин, получившая всемирную известность благодаря роли Кейт Таннер в культовом комедийном сериале ALF ("Альф"). Артистке было 77 лет.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
шоу-бизнес Анна Седокова новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США сосредоточились на Украине: важное заявление Трампа о прекращении войны

США сосредоточились на Украине: важное заявление Трампа о прекращении войны

22:21Мир
ЮНЕСКО опозорилось реакцией на удар России по Лавре - в МИД сделали резкое заявление

ЮНЕСКО опозорилось реакцией на удар России по Лавре - в МИД сделали резкое заявление

21:27Война
В Украине изменят подход к мобилизации: кого коснется в первую очередь и когда

В Украине изменят подход к мобилизации: кого коснется в первую очередь и когда

19:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему нельзя мыть пол старой футболкой и полотенцем: народные приметы

Почему нельзя мыть пол старой футболкой и полотенцем: народные приметы

"ТУшки" уже в небе: Россия готовит очередную атаку, когда будет пуск ракет

"ТУшки" уже в небе: Россия готовит очередную атаку, когда будет пуск ракет

Китайский гороскоп на завтра, 16 июня: Собакам - проблемы, Быкам - гибкость

Китайский гороскоп на завтра, 16 июня: Собакам - проблемы, Быкам - гибкость

Прибавки к пенсиям с 1 июля: кому из украинцев повысят выплаты и на сколько

Прибавки к пенсиям с 1 июля: кому из украинцев повысят выплаты и на сколько

Гороскоп на завтра, 16 июня: Близнецам — зависть, Стрельцам — прибыль

Гороскоп на завтра, 16 июня: Близнецам — зависть, Стрельцам — прибыль

Последние новости

22:21

США сосредоточились на Украине: важное заявление Трампа о прекращении войны

22:04

Часть Днепра останется без света на длительное время - адреса и время отключения

21:57

Почему женщине нельзя носить вещи мужа: скрытая угроза для брака

21:27

ЮНЕСКО опозорилось реакцией на удар России по Лавре - в МИД сделали резкое заявление

21:14

Происхождение выражения "наелся белены": что оно на самом деле означает

Доллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – НовакДоллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – Новак
21:11

"Не удается зачистить противника": генерал ВСУ об опасности для крупного города

21:09

Удар по Лавре имел скрытую цель: историк раскрыл реальный замысел КремляВидео

21:08

Перец останавливает рост: садовник назвал подкормку, которая вернет его к жизниВидео

20:55

"Весь мир меня ненавидит": Седокова пожаловалась на хейт после смерти экс-мужа

Реклама
20:08

В Германии увидели возможность завершения войны: названы сроки и условие

19:49

Новолуние откроет путь к успеху: четыре знака зодиака ждут судьбоносные перемены

19:45

В Украине изменят подход к мобилизации: кого коснется в первую очередь и когда

19:30

Большая луковица: чем срочно подкормить грядки в июне

19:10

Как Украина ответит за Лавру: Ягун – об ударах по Мосфильму и собору Василия Блаженногомнение

19:06

Во Львове зафиксировали необычную аномалию – что удалось снять на видеоВидео

18:58

"Очень тяжело": Елена Тополя призналась, что предшествовало ее разводу

18:54

ФРГ готова бить по Калининграду и Петербургу: в ВВС Германии назвали условие

18:30

Как еще можно назвать Людмилу на украинском языке: не только Люда

18:20

Макароны получатся в разы вкуснее: простой секрет идеальной пастыВидео

18:14

Украина сделала ещё один шаг к ЕС: в Брюсселе объявили об историческом решении

Реклама
17:59

Россия атаковала Украину новым типом ракет: может ли ПВО их сбить и в чем угроза

17:55

Сердечный приступ: умерла 35-летняя звезда турецких сериалов

17:52

До 460 тысяч в месяц: Кабмин утвердил новые выплаты военнослужащим

17:33

Кондиционер не нужен: как бесплатно охладить квартиру в жару

17:10

Львовский блогер бросил зажигалку в подростков: полиция расследует инцидент

17:06

7 стильных вещей заменят целый шкаф: капсульный гардероб на лето 2026Видео

17:00

Поездки в РФ и админпротоколы за нетрезвое вождение — СМИ выяснили новые подробности биографии зампрокурора Полтавщины Романа Ерохина

17:00

Жесткий обстрел Украины: встретиться ли Путин с Зеленским и как отреагировал КитайФото

16:54

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинках пиратского корабля за 10 с

16:42

Китайский гороскоп на 15–21 июня: три знака, которым улыбнется удача

16:29

В РФ разбился бомбардировщик Ту-22М3 – появились новые детали авиакатастрофы

16:10

Доллар внезапно подорожал, а евро рекордно подскочил — курс валют на 16 июня

16:07

Жених Леси Никитюк неожиданно заговорил о пополнении в семье — детали

16:03

Тайна "кисейной барышни": как назвать такого человека на украинском языке

16:02

Зеленский сделал новое предложение Путину по переговорам: как отреагировал КремльВидео

15:58

"Творческая энергия и хлесткое остроумие": умерла звезда культового сериала "Альф"

15:25

Украину накроет новая волна потепления: синоптики назвали дату

15:21

Больше никакого "совет да любовь": как красиво поздравить молодоженов на украинскомВидео

15:03

Почему нельзя мыть пол старой футболкой и полотенцем: народные приметы

14:48

"Работаем. Боремся": финалист "Холостячки" мобилизовался в Силы обороны

Реклама
14:28

Сгорела за несколько месяцев: умерла звезда росийских сериалов, поддержавшая войну

14:23

По спасателям били ракетами: в Харькове много погибшихФото

14:20

Венгрия угрожает заблокировать вступление Украины в ЕС: какое условие выдвинули

13:51

Почему 16 июня нельзя печь хлеб: какой церковный праздник

13:43

Зеленский и Буданов обещают "возмездие" за российский удар по ЛавреФото

13:25

"Не верю, что я жива": известная ведущая пережила прилет в ее домВидео

13:05

Семь домашних дел, которые категорически нельзя делать вечером: знают далеко не все

13:02

"Путин впервые назвал": как война с Украиной развеяла главный миф РФ, историк объяснилВидео

12:46

Флот Украины пополнился: ВМС получили военный корабль "Геническ"Фото

12:15

РФ свалила на ВСУ удар по Лавре в Киеве: фото в Сети помогло лжи оккупантовФотоВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять