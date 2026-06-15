"Очень тяжело": Елена Тополя призналась, что предшествовало ее разводу

Елена Тополя впервые откровенно поделилась переживаниями, которые сопровождали ее решение расстаться с мужем.

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Елена Тополя призналась, что предшествовало ее разводу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Кратко:

Тополя призналась, что долгое время держала свои переживания в себе

У певицы пропал аппетит

Украинская певица Елена Тополя призналась, что перед разводом со своим мужем, украинским артистом Тарасом Тополей пережила непростой период. Об этом она рассказала в интервью, которое опубликовали на YouTube-канале "FM Галичина".

"Развод – он же не происходит день в день, правильно? Он же как-то к этому идет, и идет точно не неделю. Те, кто это проходил, меня прекрасно поймут", – призналась артистка. видео дня

Тополя призналась, что долгое время держала свои переживания в себе и старалась самостоятельно справляться с эмоциональной нагрузкой.

"Это такой период довольно глубокого анализа, переосмысления, переоценки ценностей", – рассказала певица.

Елена Тополя отметила, что ей было настолько тяжело, что у нее пропал аппетит.

"Это период такой принудительной диеты, когда ты не можешь есть, пить, там выгорает внутри. Вот это очень тяжело на самом деле", – добавила она.

Елена Тополя / инфографика: Главред

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О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

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