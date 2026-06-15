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"Очень тяжело": Елена Тополя призналась, что предшествовало ее разводу

Виталий Кирсанов
15 июня 2026, 18:58
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Елена Тополя впервые откровенно поделилась переживаниями, которые сопровождали ее решение расстаться с мужем.
Елена Тополя призналась, что предшествовало ее разводу
Елена Тополя призналась, что предшествовало ее разводу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Кратко:

  • Тополя призналась, что долгое время держала свои переживания в себе
  • У певицы пропал аппетит

Украинская певица Елена Тополя призналась, что перед разводом со своим мужем, украинским артистом Тарасом Тополей пережила непростой период. Об этом она рассказала в интервью, которое опубликовали на YouTube-канале "FM Галичина".

"Развод – он же не происходит день в день, правильно? Он же как-то к этому идет, и идет точно не неделю. Те, кто это проходил, меня прекрасно поймут", – призналась артистка.

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Тополя призналась, что долгое время держала свои переживания в себе и старалась самостоятельно справляться с эмоциональной нагрузкой.

"Это такой период довольно глубокого анализа, переосмысления, переоценки ценностей", – рассказала певица.

Елена Тополя отметила, что ей было настолько тяжело, что у нее пропал аппетит.

"Это период такой принудительной диеты, когда ты не можешь есть, пить, там выгорает внутри. Вот это очень тяжело на самом деле", – добавила она.

Елена Тополя
Елена Тополя / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, турецкая актриса Эдже Иртем, известная по роли в сериале "Клюквенный щербет", умерла от сердечного приступа. Иртем ушла из жизни днем 15 июня, она находилась у себя дома вместе с матерью.

Скончалась американская актриса Энн Шедин, получившая всемирную известность благодаря роли Кейт Таннер в культовом комедийном сериале ALF ("Альф"). Артистке было 77 лет.

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О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

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