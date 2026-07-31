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"Прощаюсь с вами": известная украинская телеведущая ушла с канала ради ВСУ

Виталий Кирсанов
31 июля 2026, 10:57
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Андриана Кучер рассказала, что решение оставить телевидение было связано с намерением пройти службу в рядах ВСУ.
Андриана Кучер ушла с канала ради ВСУ
Андриана Кучер ушла с канала ради ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andrianakucher

Кратко:

  • О своем уходе Андриана Кучер сообщила в прямом эфире
  • Кучер призналась, что пока не видит своего будущего в журналистике

Украинская телеведущая Андриана Кучер завершила работу на "24 Канале", где проработала шесть лет. Во время прощального эфира журналистка также призналась, что готова присоединиться к Вооруженным силам Украины.

О своем уходе Кучер сообщила в прямом эфире. Она поблагодарила зрителей за доверие, коллег - за годы совместной работы, а также всех, кто поддерживал украинских военных и помогал закрывать сборы.

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"Сегодня мой последний эфир на "24". На прощание хочу поблагодарить всех, кто смотрел, доверял, помогал закрывать собрание для войска, а также спасибо коллегам за шесть лет совместной работы. На этом этапе своей профессиональной жизни сейчас ставлю точку, прощаюсь с вами. Берегите себя и нашу страну", - сказала Кучер в прямом эфире.

Позже в интервью "Детектор медиа" Кучер рассказала, что решение оставить телевидение было связано с намерением пройти службу в рядах ВСУ. По ее словам, она планировала начать службу уже в начале августа, заранее выбрала подразделение и прошла необходимую подготовку для будущей должности.

Однако планы пришлось пересмотреть. Как пояснила журналистка, после кадровых перестановок в правительстве и неопределенности вокруг новых условий контрактной службы она решила временно приостановить процесс мобилизации.

'Прощаюсь с вами': известная украинская телеведущая ушла с канала ради ВСУ
Фото: instagram.com/andrianakucher

Кучер отметила, что одним из главных факторов, повлиявших на ее решение, были обещанные изменения, предусматривавшие четкие сроки службы в рамках реформы. Однако после отставки Михаила Федорова дальнейшая судьба этих инициатив, по ее словам, оказалась под вопросом.

"Для меня решающим доводом такого решения сейчас были обещаны четкие сроки службы на первом этапе реформы. Я уже выбрала подразделение и прошла обучение для будущего поста. Но с отставкой Михаила Федорова стало неясно, что будет с новыми контрактами. Законы, которые должны были закрепить сроки службы и другие условия, не проголосованы и непонятно, кто будет их дорабатывать, продвигать и будет ли вообще. Пока это только постановление Кабмина, и если завтра условно правительство на своем заседании принимает другое постановление - все это оказывается в мусорнике", - объяснила Кучер.

Телеведущая не отказалась от желания работать ради победы Украины. Сейчас она рассматривает другие возможности приносить пользу государству и усилению армии, если не удастся сделать это непосредственно через военную службу.

При этом Кучер призналась, что пока не видит своего будущего в журналистике, хотя полностью исключать возвращение в профессию не стала.

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Известный украинский юморист и ведущий Даниил Белый присоединился к войску. По словам Белого, его путь в армию начался с волонтерской деятельности: он помогал военным, участвовал в медиапроектах и сотрудничал с 3-й штурмовой бригадой. Позже, около года назад, он официально присоединился к Вооружённым силам Украины.

На войне погибла известная украинская продюсерка Виктория Боброва, которая променяла карьеру в кино на защиту родины от российской агрессии.

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О персоне: Андриана Кучер

Андриана Кучер - украинская журналистка, радио- и телеведущая, получившая популярность как лицо новостных и авторских стримов на "24 канале".

Кучер родилась в Ужгороде, окончила КНУ имени Тараса Шевченко и много лет работает в украинском медиапространстве

До прихода на "24 канал" в 2020 году работала ведущей на телеканалах "ПравдаТУТ", NewsOne и ZIK.

Активно развивает авторский YouTube-канал "Андріана КУЧЕР", где публикует интервью, политические стримы и репортажи (включая материалы из зоны боевых действий и приграничных регионов).

В конце июля 2026 года Андриана официально заявила о своем уходе с телевидения.

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