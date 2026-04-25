Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

Виталий Кирсанов
25 апреля 2026, 19:47
По словам Даниила Белого, его путь в армию начался с волонтерской деятельности.
  Даниил Белый служит в составе 3-й отдельной штурмовой бригады
  Белый отметил, что его привлекают к различным инициативам

Известный украинский юморист и ведущий Даниил Белый присоединился к войску. Подробности о своей службе комик рассказал на проекте "Наодинці з Гламуром".

По словам Белого, его путь в армию начался с волонтерской деятельности: он помогал военным, участвовал в медиапроектах и сотрудничал с 3-й штурмовой бригадой. Позже, около года назад, он официально присоединился к Вооружённым силам Украины.

"Оформился я уже официально год назад, до этого просто был с бригадой, помогал 3-й штурмовой, мы делали медийные проекты. А потом уже все - оформили. Я теперь военнослужащий, до конца уже. В основном я занимаюсь креативом. Я ведущий "Движа", когда надо что-то придумать, меня иногда приобщают. Позволяют мне участвовать в больших проектах, и мы креативим", - поделился ведущий.

Белый отметил, что его привлекают к различным инициативам, где требуется нестандартный подход и творческое мышление, а также дают возможность работать над масштабными проектами.

Он обратился к представителям творческих профессий, подчеркнув, что армия нуждается в их навыках. По его словам, сегодня востребованы не только боевые специальности, но и работа в сфере медиа, коммуникаций и рекрутинга, где каждый может внести свой вклад.

О персоне: Даниил Белый

Даниил Белый - современный украинский ведущий, стендап-комик и креатор, который официально является военнослужащим ВСУ.

Даниил служит в составе 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр). В армии он занимается преимущественно "креативом": участвует в медийных проектах бригады и является ведущим популярного YouTube-шоу "Движ", где военные в неформальной обстановке общаются с гражданскими.

До полномасштабного вторжения был известен как профессиональный ведущий мероприятий (свадьбы, корпоративы), радиоведущий на "Хіт FM" (с 2019 по 2023 год) и стендап-комик.

