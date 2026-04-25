"Готова Камалия к зятю": певица рассказала о личной жизни дочерей

Известная украинская певица Камалия появилась с семьей на красной дорожке и показала миру уже совсем взрослых дочерей Арабеллу и Мирабеллу. В интервью "Наодинці з гламуром" артистка рассказала о личной жизни дочерей.
Во время интервью журналистка поинтересовалась, есть ли у Арабеллы и Мирабеллы уже парни и знакома ли с ними звездная мама.
"Готова Камалия уже к зятю?", — шутливо спросила она.
Камалия не стала отрицать, что у девушек уже есть друзья мужского пола и поклонники. Артистка сделала акцент на своем воспитании дочерей и подчеркнула, что все должно происходить своевременно. Сейчас Арабелла и Мирабелла сосредоточены на учебе.
"Друзья есть, парни, конечно. Но я их учу, чтобы они не спешили, потому что всему свое время", — ответила Камалия.
Девушки также подтвердили, что не спешат заводить отношения. У дочек Камалии есть свои амбициозные планы на будущее — например, Мирабелла поставила себе целью участие в Олимпийских играх по конному спорту.
"Я хочу стать бизнес-леди и в будущем поехать на Олимпиаду по конному спорту. Когда мне будет 25–27 лет", — сообщила девушка.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что вокруг нового Холостяка Вячеслава Кравцова вспыхнул первый скандал. Сразу после того, как СТБ представил героя 15-го сезона, блогерка Нателла Кирс обратила внимание на то, что баскетболит играл за российскую команду.
Также украинские актеры оплакивают гибель продюсерки Виктории Бобровой. Защитница служила в ВСУ офицером отделения коммуникаций. Соболезнования в соцсетях выразили Ольга Сумская, Анна Кошмал, Елена Светлицкая и другие звезды.
Вас может заинтересовать:
- "Я пыталась уйти": Злата Огневич призналась, что хотела покончить с собой
- "Королева отека": Рамина показала, как бойфренд видит ее лицо по утрам
- "Бросила кино и ушла служить": украинские актеры поделились утратой
О персоне: Камалия
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
