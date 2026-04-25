"Готова Камалия к зятю": певица рассказала о личной жизни дочерей

Камалия появилась на красной дорожке с красавицами-дочерьми.

Как выглядят дочери Камалии

Известная украинская певица Камалия появилась с семьей на красной дорожке и показала миру уже совсем взрослых дочерей Арабеллу и Мирабеллу. В интервью "Наодинці з гламуром" артистка рассказала о личной жизни дочерей.

Во время интервью журналистка поинтересовалась, есть ли у Арабеллы и Мирабеллы уже парни и знакома ли с ними звездная мама.

"Готова Камалия уже к зятю?", — шутливо спросила она.

Камалия не стала отрицать, что у девушек уже есть друзья мужского пола и поклонники. Артистка сделала акцент на своем воспитании дочерей и подчеркнула, что все должно происходить своевременно. Сейчас Арабелла и Мирабелла сосредоточены на учебе.

"Друзья есть, парни, конечно. Но я их учу, чтобы они не спешили, потому что всему свое время", — ответила Камалия.

Девушки также подтвердили, что не спешат заводить отношения. У дочек Камалии есть свои амбициозные планы на будущее — например, Мирабелла поставила себе целью участие в Олимпийских играх по конному спорту.

"Я хочу стать бизнес-леди и в будущем поехать на Олимпиаду по конному спорту. Когда мне будет 25–27 лет", — сообщила девушка.

О персоне: Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

